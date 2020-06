Michelle Hernández vive por la música

El estudio y la perseverancia son primordiales para lograr una meta, eso lo sabe bien Michelle Hernández, estudiante del Centro de Estudios Musicales, quien fue seleccionada para formar parte de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM).

“El lunes daban los resultados a las diez de la mañana, me levanté temprano y estaba revisando la lista de los violines cuando me marcó mi profe Alejandro Rico, me felicitó y me dijo que lo merecía por todo lo que había estudiado. Estaba muy feliz, bajé las escaleras de un brinco para decirle a mi mamá”, contó Michelle a Gossip.

El repertorio de este año fue bastante largo y difícil, principalmente el de violín, donde son más aspirantes y hay más competencia. Las piezas más demandantes para su preparación fueron “La gran pascua rusa” de Nikolái Rimski-Kórsakov y la “5ª Sinfonía” de Ludwig Van Beethoven.

“Nos pidieron estar atentos a todo lo que publiquen Fomento Musical y la OSIM. Este verano tal vez no se logre el campamento como todos los años, pero sí se va a realizar en cuanto den luz verde, quizá lo recorran un mes o hasta diciembre. También vamos a tomar los cursos las dos semanas de campamento de manera virtual, nos van a dar las mejores clases, tal vez grabemos algunas cosas”, comentó aún emocionada.

Laura Michelle Hernández Sánchez tiene 16 años y cursa el 5º semestre en el Cobach 1.

“Tengo muy en cuenta quedarme con la música porque es lo que más me apasiona, no me veo como ingeniera o algo así. Prefiero la música, pero también tengo otras opciones. Tengo ocho años estudiando, ya tengo una historia con la música, no creo dejarla aunque no estudie la carrera”, afirmó.

Michelle agradeció el apoyo de las maestras Melody Gaytán y Alhelí Gaytán; así como los consejos de la maestra Elisa Chávez.

