Miguel se lo toma con toooda la calma

Miguel Valverde ahora descansa y duerme mejor que antes, está más relajado, aunque el trabajo no se detiene, sobre todo porque muchos de sus proyectos ya venían de tiempo atrás, tales como un mural para San Isidro, en el municipio de Guerrero, dos esculturas para el Paseo de la Música de Ojinaga y un proyecto privado en Ciudad Juárez.

“Esa es la parte que veo positiva, como trabajo con mucha anticipación, no puedo decir que estoy preparado para una contingencia de este tipo pero sí estoy siempre preparado para tener proyectos listos”, dijo a Gossip.

En Ojinaga se develaron el año pasado las esculturas “Clave de sol” y “Música estelar” en el Paseo de la Música, ahora está trabajando en un bajo sexto y un acordeón, con un equipo de diseñadores 3D, arquitectos e ingenieros, además sigue pintando murales y obra de caballete.

“Claro que estamos detenidos en este momento por las recomendaciones, pero sí tenemos proyectos de arte vigentes, es una gran bendición para el equipo, vamos a tener la posibilidad de seguir trabajando inmediatamente después de que pase la cuarentena”, comentó.

Por ahora se ocupa haciendo cambios en su casa, que es su santuario y le encanta estar en ella. “Estamos haciendo hasta lo imposible por sobrellevar este momento. El modelo económico que yo tengo como artista plástico es diferente, trabajar con proyectos especiales ayuda muchísimo a no desesperarnos. Estamos bien, todavía no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que me gusta y quiero hacer, pero dentro de todo estoy bien porque mi familia está sana, la meta primordial en este tiempo para todos los mexicanos es estar sanos y que la familia esté bien”, declaró.

“Algo que me dijeron mi abuelo y mi papá es que no se ponen todos los huevos en la misma canasta, yo he trabajado con previsión de mucho tiempo, tenemos una previsión de los próximos cinco años, qué queremos hacer, a dónde queremos ir, dónde queremos exponer y todo. La planeación es la mejor amiga, nos permite estar bien, claro que teniendo salud todo lo demás se puede lograr. Ahorita la prioridad número uno es la salud”, señaló.

Asimismo, añadió que si todo sale bien quiere seguir trabajando con la mente clara para tomar decisiones tranquilas.

“Porque cuando llega el caos se toman malas decisiones, ahora estamos bien, esperamos que esto pase pronto y estoy haciendo estrategias para lo que viene”, concluyó.

