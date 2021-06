[Miss México 2021] Hasta la lluvia anda tras ellas

Las concursantes de Miss México 2021 realizaron una visita al Palacio de Gobierno donde conocieron la belleza arquitectónica de este recinto, sitio donde estuvieron alrededor de una hora y dieron a conocer detalles del evento, en el cual una de las 32 misses será la ganadora este 3 de julio, acto seguido salieron rumbo al restaurante Gardenia.

Sin embargo, al momento que recorrían la Plaza del Ángel, la lluvia hizo acto de presencia haciéndolas correr y refugiarse para no correr el riesgo de sufrir alguna enfermedad, lamentablemente no corrieron con mucha suerte y en las imágenes se puede apreciar que las bañó completamente.





Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua





Seguramente serán las únicas imágenes donde las chicas no lucieron el glamour como siempre lo han hecho, pero su belleza no la opaca la madre naturaleza, entre risas y alegría se cubrían con lo que tenían a la mano, para que no les afectara tanto esta repentina lluvia, y debido a ello, dejarán para otro momento la actividad que tenían contemplada.