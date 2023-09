Morenito de Fuego promociona en Chihuahua su nuevo tema "Estás bien bonita"

Directamente de Monterrey vino el cantautor “Morenito de Fuego” a realizar una gira con los medios de comunicación de Chihuahua para dar a conocer y promocionar su reciente tema “Estás bien bonita” que cuenta ya casi medio millón de visualización en la plataforma de YouTube y en Spotify dos millones.

Sobre esta producción el artista habló con este medio de comunicación: “Es una bendición de canción, ya que estuvo en primer lugar en Monitor Latino Nacional, en todos los 50 más virales en Spotify, la gente la ha recibido con mucho gusto, ya que es un tema que habla del amor propio, y es el primer sencillo que lanzo de la mano con Fonovisa, Universal Music Group”.

“Morenito de Fuego”, dice, es un cantante diferente, su sola presencia en el escenario es una explosión de energía y baile que contagia y hace vibrar al público, lo que lo ha llevado a destacarse en México y Estados Unidos al presentarse en importantes festivales como Vive Latino, Pa’l Norte, Machaca Fest Revolution Fest Rock por la Vida por mencionar sólo algunos, donde cada concierto es pura diversión y sabrosura.

De igual forma expresó que ha tenido la gran oportunidad de colaborar y fusionar su estilo con grandes artistas de diferentes géneros, tales como Celso Piña, Lalo Mora, Leandro Ríos, María León, 3 BALLMTY, El Plan, Fito Olivares, Ozomatli, entre otros.

Asimismo, se le cuestionó al originario de Monterrey cómo cataloga su música: “Soy como una discada musical, pero siempre partiendo de la cumbia, creo que es el género principal de mi proyecto, pero siempre jugando con el hip hop, reguetón; en esta ocasión fui a grabar el disco en Corpus Christi, a la tierra de la Reina del Tex Mex.

“En esta producción también habrá colaboraciones como con: DJ Kane, vocalista original de Los Kumbia Kings, Kestiny Navaira, sobrina de Emilio Navaira, en esta ocasión con el tema ‘Estás bien bonita’ tengo el honor de contar con la participación en el acordeón del maestro Jonny Arreola, fundador del grupo Los Palominos”, dijo.

Agregó que trae la inquietud de hacer algo musicalmente con unos colegas de la compañía disquera que se llaman “Los Rojos”, con el Bebeto, y hasta Taylor Swift, no se limita para colaborar con la diversidad de artistas y género musicales que hay.

ANÉCDOTA

“Sí me han pasado algunas, una vez terminando de tocar y bajé del escenario me dirigí al cuarto del hotel, al abrir la puerta estaba una chica con un peluchote bien gigante, y me sorprende cómo es que entró y burló toda la seguridad, tuvo que hacer una gran logística para poder lograr su objetivo, siempre me acuerdo de eso, y claro que me da mucho gusto”.

Por otra parte, dice que con el artista que le hubiera gustado salir de juerga es con Juan Gabriel, ya que señaló al ver las entrevistas que le hacían al Divo de Juárez le parecía una persona “chida”

DATO:

Entre otras facetas artísticas le gusta lo audiovisual, por lo cual siempre se involucra en la producción de su música y videos, y trae la inquietud de actuar