"Muerte por causa fatal", presenta Tec de Monterrey obra en blanco y negro

¡No, amigo lector! No estás viendo una foto blanco y negro en las páginas de color, es una escena de “Muerte por causa fatal” del Grupo de Teatro Enrique Hernández Soto del Tecnológico de Monterrey, dirigida por Lillián Viveros y ambientada totalmente en escala de grises, que se presenta hoy y mañana en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 17:00 y 20:30 horas.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Una perfecta combinación de maquillaje, vestuario, utilería, escenografía e iluminación provocan en el espectador la sensación de ver una película en blanco y negro.

“Se tomaron e imprimieron fotografías en blanco y negro a los actores para igualar el tono de la piel, las luces y sombras; la escenografía (de Enrique Amaya y realizada por Jorge Medina y Oscar Pedraza) se hizo en escala de grises; el vestuario (Lillián Viveros) es un poco más complicado por el movimiento, pero se manejó en la misma escala; luego jugamos con la iluminación (Alejandro Olace) para ver qué porcentaje de colores daba el efecto requerido”, explicó la directora.

El maquillaje (Regina Reza) básicamente fue prueba y error hasta encontrar los tonos perfectos, luego que las primeras pruebas salían muy oscuros, o muy blanca, o azules.

“Fue lo más complicado, porque al actor le pega la luz de diferente ángulo cada vez que se mueve, había que hacer algo que sin importar dónde estuviera diera el mismo efecto”.

La idea rondó la cabeza de la directora desde “Sueños de un seductor” en 2012, donde Humphrey Bogart (Paolo Pastrana) salía de una película de 1942.

“Desde entonces traía la espinita de que toda la obra fuera en blanco y negro. Había visto obras en las que el vestuario y la escenografía se manejaban así, pero no toda la obra. Seguramente en alguna parte lo han hecho antes, yo no he visto una obra así, pero tampoco quiere decir que inventamos el hilo negro”, aclaró Lillián.

La obra se estrenó en noviembre en el ahora Foro Experimental Enrique Amaya, del Tec de Monterrey.

“Fue un poco más sencillo, tuvimos tiempo para probar todo. Ahora que vamos al Teatro de Cámara tenemos un reto diferente, es otro tipo de espacio, un escenario isabelino, con el público más cerca y principalmente otro tipo de iluminación, porque ahí es cálida y en el foro era fría. Pero estamos seguros que lo vamos a lograr, ya hablamos con los iluminadores, más o menos tienen planeado qué va a suceder y ya en el teatro haremos las pruebas para conseguir el efecto”, señaló.

Actúan también Karol Serrato, Ana Karina Cano, Gerardo Granados, Roberto González, Ottmar Rivera, Arturo Sánchez, Irian Pérez, Ariana Terán, Mauricio Alonso, Andrés Carrillo, Priscila Grado, Sara Escamilla, Clarisa Olivas, Fátima Rodarte, Carlos González y Matías Barraza.

La obra es una comedia con temática de misterio, inspirada en las novelas de Agatha Christie, traducida por Andrés Samaniego y Carlos González, con música compuesta especialmente por Alan Alfonso Sánchez.

“La obra está muy padre, tiene una historia muy interesante con momentos dramáticos e intensos y momentos de comedia muy disfrutables, el público se entretiene intentando descubrir al asesino y se va contento. Es una historia completa que te hace reír, pero también pensar”, señaló Carlos González.

Te recomendamos: Ráfagas --Morena, las reglas desdibujarán nombres --Maru-Javier y su similar discurso en ANAC --Nueve quieren ser alcalde de Cd. Ojinaga Local Somete el narco a policías y alcaldías