Multan a Gabito Ballesteros por hacer apología del delito en su concierto de Chihuahua

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Andrés Fuentes Rascón, informó que durante el pasado fin de semana, personal de Gobernación Municipal, levantó un acta en el concierto del cantante Gabito Ballesteros, por la interpretación de temas que hacen apología del delito de crimen organizado, para lo cual, se ocuparán los cinco días que establece el reglamento para calificar el hecho, y se hará efectivo el depósito en garantía por 705 mil 705 pesos.

“El día sábado, se realizó el evento del concierto de Gabito Ballesteros, el cual fue amonestado, en virtud de un acta que levantó personal de la Subdirección de Gobernación, por interpretar música que hace apología al delito; y en consecuencia, estamos en el término de cinco días para calificar el acta. Efectivamente, se hará efectiva la garantía por 6 mil 500 UMAs”, expresó el secretario Fuentes Rascón.

Foto: Gobierno Municipal

Roberto Fuentes explicó que la garantía es para cobrar el crédito de la multa; sin embargo, será hasta que se califique en el plazo de los cinco días, cuando se conozca la cantidad final.

Por parte de Gobernación Municipal, informó sobre un total de cinco clausuras que se aplicaron durante el operativo del 5 al 11 de agosto, en el que la Subdirección de Gobernación realizó 268 inspecciones a locales y establecimientos, de los que se derivaron también, 23 actas administrativas.

Foto: Gobierno Municipal

Además del concierto de Gabito Ballesteros, por la interpretación musical con apología al delito; también se clausuró el centro nocturno República de Chihuahua, por operar fuera de horario. Y en los establecimientos clausurados por actas no atendidas en reportes anteriores, se encuentra el Extra Parque Central, la Licorería Aguirre y el restaurante bar El Palestino.

La autoridad municipal acotó que continúa con la supervisión de la operación de negocios y establecimientos de distintos giros en Chihuahua Capital, para asegurar que operen de manera adecuada y promover el sano desarrollo de las actividades comerciales en beneficio de los consumidores; y mencionó que se intervino con operativo de célula Base de Operación Interinstitucional, (BOI) enfocado en prevención de tráfico de drogas, los cuales continuarán para dar seguridad a la ciudadanía.

Foto: Gobierno Municipal

A nivel estatal, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, realizó 266 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, con resultado de seis clausuras en la heroica Ciudad Juárez.

Los negocios clausurados en la fronteriza urbe son la tienda de abarrotes Súper Six Feldespato, por violación de giro y copia simple de bebidas alcohólicas; la tienda de abarrotes El Roble, por no contar con permisos; Jaime´s Restaurante Bar, por falta de revalidación 2024; la tienda de abarrotes Chi Six Mis Bebés, por violación de giro; el establecimiento La Vicente, por no contar con permisos; y el restaurante El Bandido, por no contar con permisos.