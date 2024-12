“Música entre dos naciones hermanas”: UACh y UTEP presentan el domingo gran concierto de gala

Con motivo del 70 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), se han llevado a cabo diversos eventos para celebrar estas siete décadas de historia de la institución educativa. A estos festejos se une la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (OSUACh) junto con la Symphony Orchestra de The University of Texas at El Paso (UTEP).

La unión de estas orquestas dará como resultado el concierto “Música entre dos naciones hermanas”, que se llevará a cabo este domingo 8 de diciembre, a las 2 de la tarde, en el salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración. Los asistentes podrán disfrutar de un programa musical especialmente seleccionado para esta ocasión.

El repertorio estará compuesto por las siguientes piezas: Janitzio, Monarch Migration, Danzas Sinfónicas del West Side Story, El Cant dels Ocells (canción de los pájaros) con el solista violonchelo Zuill Bailey.

Así como: Unwritten, Bridge over troubled water, Let There Be Peace on Earth, Alas a Malala, La Llorona, Cielito Lindo, y ¡Viva Chihuahua!

El público presente en esta gala también podrá deleitarse con la participación del Mariachi Universitario, el Coro Sinfónico de la UACh, el Coro Sinfónico de la UTEP, el Coro de la Facultad de Artes y el solista Zuill Bailey, quienes, con su talento, darán un mayor realce a este evento.

Cabe destacar que el concierto estará dirigido por Bohuslav Rattay (UTEP) y David Pérez Olmedo (UACh), acompañados por Elisa Fraser Wilson, directora del Coro de la UTEP.

Así como de: Anna Patricia Muñoz Jiménez, directora del Coro de la Facultad de Artes de la UACh; Éder Alonso Gutiérrez Díaz, director del Coro Sinfónico de la UACh; y Juan Manuel Regalado Anaya, director del Mariachi Sinfónico.