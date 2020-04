Músicos de la Ofech extrañan a su público

Añorando la cercanía del público en el teatro, Alberto Caldera, fagot principal de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, se prepara para su próximo concierto vía Facebook con un divertimento de Mozart, este viernes 24 de abril a las 20:00 horas, dentro del programa de actividades #CulturaEnCasa.

Explicó que estudian en casa con el horario normal de la orquesta y conforme a las indicaciones del director mandan las grabaciones. Cuando se reúnen son máximo tres músicos, se ponen de acuerdo una semana antes en la selección musical y el día del concierto ensayan juntos una hora antes, ensamblan, graban y editan.

“Somos cuidadosos, para los maestros que somos de alientos puede ser un poquito más riesgoso porque todo el tiempo estamos soplando. Es otra experiencia, de todos modos nos beneficia a todos y ojalá pueda beneficiar a la comunidad”, señaló.

“Extrañamos mucho al público, que vayan a vernos, no es el mismo sentimiento cuando tocamos, pero aun así estamos muy satisfechos cuando vemos en Facebook el número de reproducciones, nos alegra ver los likes. Al principio, cuando empezamos a publicar videos nos fue muy bien, ahorita han bajado un poquito los likes, no queremos eso, queremos que la gente nos siga viendo, si no es en vivo por lo menos en línea, es muy diferente tener público a no (tenerlo)”, lamentó.

Caldera instó al público a no olvidarlos, “síganos escuchando, esto lo hacemos para todos ustedes. Los extrañamos, ya queremos que todo esto termine y vayan a vernos. También que con estos videos nos conozcan un poco más individualmente y que el día que nos vuelvan a ver en vivo puedan reconocer la flauta, el oboe, o el fagot. Queremos que sepan que no nos hemos olvidado de ustedes”, indicó.

Este viernes Caldera compartirá escena con Israel González, clarinete principal de la OFECh y la también clarinetista Evelyn Briones.

