Nace otra estrella en las pistas de baile de Chihuahua: “El Viejo del Sombrerón”

El ritmo musical es parte de la vida de Ricardo Ochoa Vidal, conocido como “El Viejo del Sombrerón” quien se presenta a bailar, cada vez que se da la oportunidad, en los diferentes lugares de diversión como el Club de Leones, La Cerve, el Bosque de Aldama, entre otros; su pareja de baile es Cristy Castorena quien le sigue el paso en cada tema sin importar el género musical, ellos hacen una mancuerna que ha estado llamando la atención de los chihuahuenses en cada lugar que se presentan, siendo tendencia.

Sobre su gusto por este arte Ricardo expresó en entrevista para este medio de comunicación: “Yo empecé desde los 17 años a ir a los bailes, iniciando en el Patio Colonial, donde tocaban Los Tigres del Norte, Ramón Ayala, por mencionar algunos, conforme fue pasando el tiempo mi gusto fue por entrar a las discos, que en aquellos ayeres eran El Robin Club, La Posada del Rey, El Morelos y en los últimos años, 8 o 10, frecuento La Cerve donde nace el apodo de “El Viejo del Sombrerón”.

CÓMO NACE EL APODO

“El alias viene debido a mis pasos de baile que fui sacando y haciendo mi estilo, lo cual ha gustado al público que asiste al centro de entretenimiento, asimismo, por la canción de La Sonora Dinamita ya que en cuanto llegaba al lugar los DJ me preguntaban cuál canción quería que me pusieran para ponerme a bailar y empezar el ambiente, les pedía la de El Viejo del Sombrerón, ya que se me hace una melodía muy pegajosa y sabrosona, y amoldé mis pasos a esta cumbia, entonces cada vez que hago acto de presencia a la zona el DJ Pato anuncia: “Ya llegó El Viejo del Sombrerón”, dijo Ricardo.

La pareja indica que les gusta bailar corridos, norteños, huapango, pero consideran que se hacen excelente mancuerna con la cumbia; Cristy dice que es su único vicio o pasión la danza, y fue precisamente, hace 10 años, que en uno de esos bailes conoce a Ricardo y desde entonces la pista de baile es un imán para ellos, y al escuchar los primeros sonidos de cada melodía de inmediato sacan a relucir sus mejores pasos e inicia la fiesta y diversión.

Por otro lado, Ricardo dio a conocer que el ambiente se presta para bailar con otras personas, “a veces llegan parejas y me dicen baila con mi esposa, y les digo que por supuesto, pero mientras yo bailo con ella, tú también hazlo con Cristy, así disfrutan ambas personas la música; de igual manera, nos han solicitado que les enseñemos algunos pasos, que no saben bailar, o les da pena, entonces claro que hacemos lo posible para que aprendan a bailar, o quitarles la vergüenza de ponerse a bailar, ya que finalmente de eso se trata cuando uno está en ese tipo de lugares, de pasar unas horas de alegría, distracción y entretenimiento”, aseguró “El Viejo del Sombrerón”.

INNOVAN PASOS

Asimismo, sobre la innovación de nuevos pasos, confesaron que siempre están tratando de sacar nuevos para tener a sus seguidores cautivos, “últimamente han causado sensación unos pasos prohibidos, todo sin morbo, como debe de ser, y cuando el ambiente es familiar no los hacemos por respeto a las familias, y aparte la música, Cristy y yo la llevamos por dentro, ojalá y alguno de nuestros hijos siguieran nuestros pasos por este arte, sin embargo, es decisión de ellos y es muy respetable lo que decidan, ya que obviamente la juventud se inclina por otros gustos, pero sí nos felicitan por lo que hacemos”, opinaron.

Sobre su gusto en este arte declaró Ricardo: “Siempre he sentido que la música vibra por dentro, cuando bailo percibo hasta lo que dice la canción, me hace sentir bien, lo saboreo, se baila con el corazón, no es bailar por bailar, seguir un ritmo no, se siente, por eso siempre he sido bailarín desde los 17 años y hoy tengo 52 años, cada paso que hago lo gozo”.

QUÉ OPINA DE ELMER

“La primera vez que me hicieron viral, lo primero que pusieron fue la competencia de Elmer, yo sin saber nada, y preguntando ¿quién dijo que subieran eso?, y pues fue un impacto; mucha gente que lo sigue a él obvio lo defendió y también parte de mis seguidores me apoyaron, se dividieron opiniones, pero no me gusta hablar de él por la razón de que no quiero que piensen que al pronunciar su nombre me ando colgando de su fama para subir, o que lo quiero atacar.

“Hemos coincidido en dos bailes, él, como siempre bailando en la pista y yo por mi lado, no hemos hablado, pero tiene mis respetos, es una estrella, aunque la gente nos ve como rivales”, dijo Ricardo

Se le cuestionó si se presenta la ocasión para hacer un show juntos, respondió: “Por mi parte no tengo ningún inconveniente, cada uno contamos con nuestro propio estilo, ambos tenemos seguidores y para todos sale el sol, y aclaró que no es competencia”, finalizó.

Si deseas saber más sobre esta pareja y aprender algunos pasos de baile visita sus redes sociales en YouTube como “El Viejo del Sombrerón y los Bailadores de Chiwas”, así como en Facebook, TikTok e Instagram “El Viejo del Sombrerón de Chihuahua”.

DATO:

Su éxito no ha pasado desapercibido para algunas agrupaciones quienes, probablemente, muy pronto habrá tema sobre esta pareja bailadora