Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro, dará a conocer álbum y película

La chihuahuense Nagibe Abbud, sobrina de Omar Chaparro, se encuentra en la etapa final de la producción de un largometraje de comedia romántica para luego dar paso a la posproducción, proyecto que aborda el tema de las citas a través de las aplicaciones, donde aparte de producir también cuenta con un papel interpretando a una joven romántica, pero bipolar, indicando que los cinéfilos podrán disfrutar de esta cinta aproximadamente en diciembre próximo.

Por otra parte, también está grabando un álbum donde los temas serán del género romántico y vienen tres temas inéditos, éstos con mariachi, la polifacética artista también es compositora por lo cual en este trabajo hay un tema de su autoría, canciones que podrán escuchar en los próximos días sus seguidores.

Nagibe Abbud / Foto: Agencia Dux

Sobre la promoción de su música, expuso que tiene pensado venir a Chihuahua a darla a conocer y más las melodías del regional mexicano, manifestando que también hay una colaboración con Imelda Garza, esposa de Julián Figueroa, donde cantarán pop-urbano.

Con respecto a su trayectoria, se le cuestionó si el ser sobrina de Omar Chaparro le ha dificultado o le ha abierto las puertas, respondió: “Desde que llegué a la Ciudad de México, en ese entonces tenía 19 años de edad, siempre me ha impulsado en darme los mejores consejos de mi vida, también en la primera cinta que participé me ayudó a entrar, me contactó con el casting para que de igual forma pasara los filtros como todos los demás; así que ha sido un enorme apoyo, siempre que estoy triste lo contacto y me levanta el ánimo, lo admiro muchísimo, no sólo como persona, sino como artista también, ya es muy talentoso”.

Asimismo, sobre la posibilidad de verlos trabajar juntos ya sea en la pantalla grande o en algún dueto musical dijo: “Me encantaría, él sabe que es la primera vez que estoy produciendo, me preguntó ¿por qué quería producir?, le contesté que me había cansado de hacer castings, amo hacerlos, toda mi vida los haré porque me hace ser mejor y me enseña, pero también me fascina crear mis propios personajes, de hecho invité a mi hermana cuata a participar en esta película, que es modelo; entonces hicimos una junta con mi tío (Omar), en la casa de la Ciudad de México y me felicitó por estar en este ramo de la producción y me expresó que deberíamos hacer algo juntos y eso sería mi sueño hecho realidad”.

Su gusto por darle vida a ciertos personajes, reveló que le encantaría hacer el de una drogadicta, aunque ya hizo un papel así donde era adicta a la cocaína, dice, que ahora desea que sea con una droga mucho más adictiva para mostrar las consecuencias, a las nuevas generaciones, sobre el uso de éstas y todo lo que conlleva, finalizó la chihuahuense.

HISTORIAL

Nagibe Abbud es una actriz y cantante originaria de Chihuahua nacida un 6 de julio de 1997 quien desde muy temprana edad se inclinó por las expresiones artísticas, y con tan sólo 8 años de edad incursionó en el teatro musical en obras locales.

En el 2016 con el fin de perseguir sus sueños, se mudó a la Ciudad de México, ya que ingresó al Centro de Capacitación Artística (de Televisa, graduándose en este 2023.

Para Nagibe actuar y cantar es su vida desde que tiene uso de razón: “Desde que tengo memoria yo quiero ser actriz y cantante, desde siempre me he visualizado sobre un escenario y en sets de grabación y ahora que lo hago, quiero ir cada vez por más y más y sé que con constancia, disciplina y humildad, lo puedo conseguir”.

Hasta este punto de su vida artística ha tenido participaciones importantes en los programas: “La rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho” y “Esta historia me suena”, así como en la telenovela “La reina soy yo”.

En cine y series ha participado en: “Señorita 89”, “La rebelión de los Godínez” y actualmente se encuentra produciendo la cinta “Es por ti”.

Como ser humano, Nagibe se define como una mujer “dadora de luz”, que ama a los animales, desinteresada, con los pies bien puestos sobre la tierra y con todas las ganas de sobresalir en la industria del entretenimiento.

Este 2023 será un año de cosechar todo lo que Nagibe ha venido sembrando, pues el proyecto musical como solista verá la luz en los próximos meses, mismo que ha estado preparando con mucho foco a fin de presentar calidad en todos los sentidos.

FRASE:

“Para empezar a producir empecé a estudiar Administración de Empresas, ya que esta carrera te ayuda generalmente en todo para manejar bien tu dinero”