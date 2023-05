¡Natalia Jiménez en el Teatro del Pueblo! La artista emociona a cientos de chihuahuenses

Una de las artistas esperadas por los chihuahuenses era Natalia Jiménez quien salió con gran presencia a las 9:30 de la noche al escenario del Teatro del Pueblo de la Feria Santa Rita para dar inicio a su concierto con los temas “Dónde irán”, “Que te quería”, “Niña”, entre otras más.

Antes de dar inicio a su show dio una rueda de prensa donde dio a conocer que se encuentra celebrando sus 20 años de trayectoria: “Muchas gracias a todos por venir, que gusto verlos a todos, gracias por venir a saludarme el día de hoy, donde estamos en esta Feria de Santa Rita”, este medio le preguntó con qué artista mexicano le gustaría hacer una colaboración, y qué significaba para ella el éxito que ha sembrado en México.

Chihuahua Bowi será gratis durante la Feria Santa Rita 2023 para facilitar acceso a los asistentes

“Estaría increíble hacer algo con Alejandro Fernández, o con Luis Miguel, y pues con México estoy muy agradecida por el apoyo que me ha brindado desde un principio de mi carrera, porque la verdad si no ha sido por ustedes hoy en día no tendría la trayectoria con la que cuento, y no había conocido la música regional mexicana, agradezco mucho que me hayan permitido cantar este género y lo hayan aceptado”, indicó.

Por otra parte, dio a conocer que también está realizando un documental sobre su vida, donde narrará por todo lo que ha atravesado a través de estos 20 años para lograr un lugar en el mundo de la música, ya que, dice, le ha pasado de todo, donde sus fans se darán cuenta a las dificultades que ha enfrentado para poder hacer lo que le gusta: cantar.

De igual forma, informó que está el proyecto de llevar a cabo una serie de presentaciones con la Quinta Estación para cantar los temas con los que se dieron a conocer como “El Sol no regresa”.

Es de mencionar que en este segundo día de música en el Teatro del Pueblo hubo un artista local quien abrió el espectáculo de la española, quien cantó con mariachi donde sobresalieron temas de la llamada “Diva de la Banda”, Jenny Rivera, como “Porque no le calas”, entre otras.

El concierto reunió a cientos de chihuahuenses, en su mayoría se pudo apreciar que eran jovencitas de entre 15 a 25 años, quienes llenas de energía le hicieron coro a cada uno de los temas que Natalia Jiménez interpretó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La cantautora con la sencillez que la caracteriza interactuó con el público les dijo: “Hace mucho que no venía a Chihuahua, ya extrañaba este calor que ustedes me brindan cada vez que vengo, los quiero mucho, y vamos a divertirnos”, palabras que causaron una ovación de aplausos.