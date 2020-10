Nath Campos logra ser la consentida de las redes sociales

Nath Campos está nominada para un E! People Choice Award en la categoría de Influenciador Latino del Año 2020, que se llevará a cabo el 15 de noviembre, logro que dice la llena de orgullo porque además de ser un impulso a su carrera, significa que en Estados Unidos se continúa reconociendo la creatividad de los latinoamericanos.

"Digitalmente tenemos una fuerza internacional mucho más grande de la que se cree, incluso Google lo sabe porque ha puesto oficinas en países de habla hispana, y el YouTube Rewind (recopilación de temas más exitosos), ha invitado a mucho talento latino en los últimos años. Es un gran momento, tenemos mucha variedad y gente muy talentosa”.

En julio de 2013 Nath abrió una cuenta de Vine para compartir videos divertidos con sus amigos y familiares. Aunque en ese momento su único objetivo era divertirse, con el tiempo ganó más seguidores, dando inicio a una carrera en Internet como una de las influencers mexicanas más populares del momento.

Al cierre de la aplicación en 2016 contaba con casi medio millón de seguidores, pero continuó su camino en otras plataformas como YouTube e Instagram, donde actualmente la siguen 2.11 y 2.9 millones de personas, respectivamente.

La velocidad con la que evolucionan las redes sociales no representa un obstáculo para ella, ya que confía en la solidaridad de los creadores de contenido para apoyarse entre sí y mantenerse vigentes. “Siempre he pensado que quienes nos dedicamos a esto no tenemos rivales ni competencias directas, todos nos ayudamos a que exista más variedad”, señaló.

Nath ve con buenos ojos la dedicación que los novatos en ese ámbito imprimen en su trabajo, ya que asegura la clave para tener un número alto de seguidores es ser constante en sus publicaciones, y desde su punto de vista, mantenerse fieles al objetivo y estilo que se plantearon desde el inicio.

Durante su carrera, ha respetado esta última parte, en cada video imprime su personalidad y el tipo de lenguaje que manejó desde los primeros vines que publicó en la red. “Es lo que me ha nacido compartir, todo tiene que ver con quien soy, y el contenido que yo misma consumo”.

Además, desde Santa Mónica, California, Nath alista su blog navideño Nathvidad. También espera el estreno de su primer proyecto cinematográfico, No, porque me enamoro, donde comparte créditos con el actor Emiliano Zurita y Román Torres, integrante del grupo Matisse.

Nath lamentó que la mala imagen provocada por youtubers como Luisito Comunica (quien hace unas semanas subió una fotografía con un mensaje denigrante hacia la mujer), lleve al público a forjar una opinión negativa de todo el gremio de Internet, y a menospreciar a quienes se dedican a ello.

Nath pidió no generalizar, y dar un click al buen contenido que se sube para conocer la verdadera oferta que hay en la web. “Hay todo tipo de creadores, todos son personas distintas y la acción de uno debe afectar a todos porque realmente no somos un mismo ser. Es como cuando un mexicano hace quedar mal a los demás, y no debería de pensarse así”.

La también cantante confía que con el tiempo el oficio de las redes sociales será completamente aceptado, ya que cuando las personas aprendan más sobre el trabajo que conlleva, verán que es una forma honesta de forjar una carrera.