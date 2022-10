Nicki Nicole quiere cantar con Los Ángeles Azules en su concierto del Auditorio BB

Extrovertida, alegre y muy sincera, la rapera del momento, Nicki Nicole no dudó al dar la noticia de que cuando tenga definido su estilo, incursionará en el mundo de la moda, debido a que como es muy chaparrita (mide 1.45 mts), no encuentra prendas que le queden bien.

La cantautora argentina de 22 años explicó en conferencia de prensa que en sus conciertos luce atuendos holgados, pero no por gusto.

La cantante nominada al Grammy por su dueto con Christina Aguilera Nobody like you, expresó su beneplácito hacia los organizadores de Viña del Mar 2023, por incluirla en su programación. Dijo que estaba asombrada y expresó a la vez un gracias al público mexicano que siempre la recibe con amor.

“Fue sorpresiva para mí la invitación a Viña del Mar 2023, se sabe que su público lleva el mote de El Monstruo de la Quinta Vergara. Es un orgullo que me tomen en cuenta, lo veo como una oportunidad que prefiero disfrutar y no sentir presión, porque eso hace que uno a veces se inhiba, se limita a no disfrutarlo y no mostrar la música. He decidido disfrutar mi propia actuación”, comentó.

Nicki Nicole está en México para presentarse en el Guanamor Studio en Guadalajara, Jalisco y el 24 de noviembre en el Auditorio BB de la Ciudad de México.

La cantante prefiere reservarse la lista de canciones que interpretará. Aunque reveló que espera que en las fechas programadas coincida con la agenda de Los Ángeles Azules, grupo con el que grabó la canción Otra noche con sonido de cumbia, tema que le gustaría interpretar en vivo con los mexicanos.

LA EXPERIENCIA CON CHRISTINA AGUILERA

La cantautora que recién lanzó en solitario Nobody like you, recordó su colaboración a lado de Christina Aguilera, a quien admira desde pequeña, con quien interpretó la canción Pa mis muchachas, junto con con Becky G y Nathy Pelusso

“Me significó una completa locura recibir la invitación. Yo crecí escuchando a Christina, mi hermana que sigue creciendo hace todas sus coreografías musicales. Christina es parte de mi familia desde que éramos pequeñas y al hacer la colaboración de Pa mis muchachas, fueron nervios, desafío, orgullo, un montón de emociones personales y musicales”.

Añadió que en esta colaboración “cada intérprete representa una generación, un género, es el momento de demostrar la unión y esta comunidad de mujeres unidas con una canción increíble, fue un placer”.

“Al conocer a Christina sentí nervios, pero decidí disfrutarlo porque la música nos une y al conocerlas aprendí un montón, soy la más joven de las cuatro con menos experiencia y arranque en la escena.

“Me dieron consejos, cante con ellas y ahora sigo en contacto no solo hay unión musical sino unión personal entre mujeres”.

HARÁ CANCIÓN PARA LAS MUJERES

Al ahondar en lo que despertó en ella Pa mis muchachas, afirmó que en su momento hará una canción similar, pero con un enfoque social femenino, más no político:

“A raíz de Pa mis muchachas pensé mucho en hacer una canción que hable de la realidad de las mujeres. El día a día que vivimos es una realidad de nosotras.

“Me pasó algo loco con la canción Venganza, obviamente me costó mucho hacerla, porque de lo que hablo es verdad, no es una fantasía. Yo creo que a 9 de cada 10 mujeres algo les ha pasado, han sido violadas o desaparecidas; es una realidad y cantarla en vivo es súper fuerte.

“Las chicas cuando la oyen levantan el puño, levantan un cartel con el nombre de su familiar perdido, realmente es muy fuerte.

“Siento que debo esperar un poco para crearla, es algo fuerte porque es algo social, quiero hacerla desde la realidad. No algo político, sino la realidad que vivimos nosotras, por un lado, es un orgullo ver a tantas mujeres replicar la canción Venganza, por otro lado súper triste ya que nos une por las mujeres desaparecidas, violadas y que día a día pasan eso”.

Nicki Nicole, argumentó que siente que el público empatiza con sus canciones, lo que ha pasado desde hace un año al lanzar el álbum Parte de mí.

“Es un placer poder darle a la gente mi música y hasta ahora han hecho suya cada canción que comparto, la gente hace propias las historias musicales, al escuchar mis anécdotas y mis experiencias la gente pueda hacerlas propias y superar problemas personales de su vida. Simplemente que las disfruten o que rían y hasta lloren”.

MÉXICO, UNA CONEXIÓN ESPECIAL

La cantautora argentina con temas como Wapo Tracketero, Mamichula y Colocao, ya con un estilo musical definido tiene una conexión especial con el público mexicano.

“Me inicié en México en Pa´l Norte y luego viene la pandemia y se detiene mi recorrido en esa tierra, ahora que tengo la oportunidad de retomar mis presentaciones, pienso darle mucho amor a mi público y espero hacerlo personalmente. Mateo (su mánager) me ha dicho que son una audiencia cálida, me cuenta cómo cantan las canciones. Casi todas las personas que conozco me dicen cosas bonitas y el amor de la gente mexicana”.