“No basta tener una cara bonita”

Ser México ante el mundo en dos certámenes internacionales le ha dejado mucho aprendizaje, dijo a Gossip Andrea Toscano, Mexicana Universal 2018 y primera finalista de Miss International 2019.

“Sobre todo esta parte de que no es nada sencillo llevar la banda de un país, que no es solamente el título, es todo un mundo de gente que está detrás de ti, toda una historia, es cultura, es mostrar de qué estamos hechos los mexicanos”, señaló.

La colimense consideró que estar en Miss International fue una segunda oportunidad de demostrar “qué somos las mujeres y toda una preparación que se tiene para poder representar a México en un concurso de belleza, que no solamente es tener una cara bonita, o el mejor cuerpo, sino que va más allá”, acentuó.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Mexicana Universal, a la que considera una plataforma donde las mujeres pueden hablar y compartir lo que piensan, sus ideas, qué hacen por los demás, simplemente con el objetivo de inspirar.

“Así lo veo, es una plataforma que te da voz, la oportunidad de ser vista por millones de personas y ahí es nuestro momento de aprovechar para ser, para compartir y para decir aquí estoy, quiero hacer esto, con el objetivo de ayudar o de sumar a nuestro país”.

Destacó que los concursos de belleza han evolucionado y van más allá de buscar mujeres bonitas, “porque una cara bonita no lo es todo, lo tenemos muy claro, se necesita algo más para compartir, para inspirar. Y por lo que veo tienen una muy buena representante, le deseo (a Andrea Meza) todo el éxito y cuenta con mi apoyo”.

Por otra parte, indicó que una de las tres cosas que le caracterizan es su autenticidad, “siempre estoy fuera de los protocolos porque así soy, me gusta mostrar quién soy, no solamente decirlo con palabras, sino con mis actos; otra es que soy valiente, a mis 21 años he logrado grandes cosas gracias a tomar la decisión, arriesgarme a decir: no hay nada que me pare; la última es que soy súper apasionada, si hay algo que me gusta me entrego con mucho compromiso y responsabilidad y eso te hace llegar lejos”.

Reiteró que en Mexicana Universal se trata de compartir quién eres, “es una plataforma para nosotras las mujeres, para las jóvenes que quieran seguir creciendo, es la oportunidad de las chicas para decir: estoy aquí, quiero compartir esto, quiero hacer esto y que eso inspire a las demás”.

Con apenas unas horas de haber llegado a Chihuahua, Andrea no había visto aún mucho de la ciudad ni probado nuestra cocina.

“Espero conocer un poquito más para llevarme todavía más información, más cultura, más gastronomía. Pero lo que sí me llevo es que son muy cálidos, me recibieron con mucho amor, me dieron la bienvenida, esa calidez no se encuentra en cualquier lugar, muchas gracias”.

