“No debo pagarle nada a nadie”: Responde Chumel Torres a resolución de demanda de Gloria Trevi

El influencer Chumel Torres respondió a través de sus redes sociales, X (Twitter), sobre el anuncio que dieron a conocer los abogados de Gloria Trevi que indica que tiene que pagar la cantidad de 500 mil pesos a la famosa cantante ante la demanda que interpuso la cantautora contra el chihuahuense por haber hecho uso indebido de uno de sus temas “Todos me miran”.

“No tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso: No se metan con los nerds. We’re fucking smart”, escribió Chumel Torres.

Es de mencionar que el comunicado que circula en internet que presentó el equipo legal de Gloria Trevi señala: “Por medio del presente, se hace del conocimiento que el día de hoy se resolvió la infracción en materia de comercio que promovió en contra de José Manuel Torres Morales (públicamente conocido como Chumel Torres), tramitada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el expediente P.C. 446/2023 (I-96) 5222, en la cual se determinó declarar infractor a Chumel Torres, por la reproducción no autorizada de su obra musical intitulada “TODOS ME MIRAN”, y con fines de lucro.

“En tal sentido, le informo que la Autoridad estableció que Chumel Torres explotó su obra musical, con fines de lucro, en razón de que realizó dicha conducta en un programa de entretenimiento que transmite vía streaming en la plataforma de YOUTUBE, y debido a que dejó exhibido dicho video en su canal de streaming, para que cualquier usuario, pudiera reproducir el video, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet", indica el texto.

Cabe recordar que la intérprete de éxitos como: “No querías lastimarme”, “Vestida de azúcar”, “Pelo suelto”, “Doctor Psiquiatra”, “Ábranse perras”, “20 segundos”, entre otros más, ya ha tenido otros enfrentamientos legales con el chihuahuense, uno de ellos cuando hizo un juego de palabras con la frase: “Gloria Trevi no canta chido, pero trata”.

De igual manera, anteriormente Trevi presentó una demanda por difamación ya hace tiempo en contra del conductor, la cual al parecer aún sigue en proceso, sin embargo, en esta ocasión, según los abogados de la estrella, que es todo un ícono en la comunidad LGBTQ+, José Manuel Torres Morales tendrá que pagarle a Gloria Trevi la cantidad de 500 mil pesos.

Además de la suma en mención deberá retirar el video de todas sus plataformas, en el cual el reconocido comediante y youtuber cambió la letra de la canción "Todos me miran", para hacer una crítica al político Manuel Velasco en su programa “El pulso de la República”, así que posiblemente el video ya en estos momento no se encuentra ya disponible.