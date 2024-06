Nominan a Nora González en los premios Latino Music Awards Colombia

La cantautora chihuahuense Nora González se encuentra feliz al estar nominada en 14a edición Latino Music Awards Colombia 2024 en la categoría “Mejor Artista en Desarrollo Regional Mexicano”, donde compite en esta terna con: Xavi, Franco Rey, Hernán Trejo, Camila Fernández y Junior H. Los premios que serán entregados el 26 de agosto con presencia en el Movistar Arena, en Bogotá; siendo aproximadamente 57 categorías.

Sobre esta nueva noticia, la originaria de Parral comentó en sus redes sociales: “Empezamos la semana con buenas noticias, gracias a los ‘parceros’ de co @latinomusicgroup por nominarme, pueden votar en online”, a lo cual ya han comentado sus seguidores sobre este texto deseándole la mejor de las suertes.

Algunas de éstas son:

Mejor artista femenina popular: Arelys Henao, Paola Jara, Las Hermanitas Calle, Lady Yuliana, Francy, Shaira.

Mejor artista masculino popular: Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Luis Alberto, Posada, y Luis Alfonso

Mejor nuevo artista popular: Paulina B, Shaira, Nico Hernández, Lukas Bloom, Alan Ramírez, Maycol, y Rosero

Mejor canción de música popular: ‘Hasta la Madre’ de Yeison Jiménez y Pasabordo; ‘La Cantina’ (Remix), Hernán Gómez, Luis Alfonso y Pipe Bueno; ‘Una Noche’ de Nico Hernández y Pipe Bueno; ‘Tu Maniquí’ de Jessi Uribe y Alejandro Fernández; ‘Regalada sales cara’ (Remix) de Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, Luis Alfonso y Jessi Uribe; ‘Me Tiré Al Alcohol’ de Jessi Uribe y Yeison Jiménez

Mejor video de música popular ‘La Cantina’ (Remix) de Hernán Gómez, Luis Alfonso y Pipe Bueno, ‘‘Hasta la Madre’ de Yeison Jiménez y Pasabordo; ‘Regalada sales cara’ (Remix) de Ciro Quiñonez, Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jessi Uribe, ‘Me Tiré Al Alcohol’ de Jessi Uribe y Yeison Jiménez; ‘Tu Maniquí’ de Jessi Uribe y Alejandro Fernández; ‘Una Noche’ de Nico Hernández y Pipe Bueno, por citar algunas ternas.

Como recordarán los fans de Nora González ella estuvo nominada a dos premios Latin Grammy con su primer álbum “CharraMillennial”, a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, siendo la única mujer en la categoría; y a Mejor Canción Regional Mexicana, donde compitió con grandes estrellas internacionales como Vicente Fernández.

Nora es egresada de una de las mejores universidades de música en el mundo “Berklee College of Music” y del Conservatorio Interlochen Center for the Arts; por otra parte, “Forbes México” la nombró la “Promesa mexicana que está revolucionando el mariachi” y “Billboard” una artista que hay que tener en el radar.

Se ha presentado en festivales de talla internacional, como el Starlite en Marbella, España; International Folk Festival en Boston; y en lugares como el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, por mencionar algunos.

La joven parralense es conocida por destacar en el mundo del mariachi, forjando su carrera musical en Berklee College of Music, una de las mejores universidades de música ubicada en Boston, Estados Unidos.

Dato: En el siguiente link puede conocer todos los nominados y votar: (https://latinomusic.us/nominados-2024)