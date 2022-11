Nora González dará concierto en el Teatro de Cámara

Una de las grandes voces que tiene el estado de Chihuahua, y es originaria de la “Capital del Mundo” Parral es Nora González la “Charra Millennial” quien este primero de diciembre dará un concierto en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra, a las 19:30 horas, y quien ya agotó boletaje para esta función, por lo cual próximamente habrá más eventos con esta artista que fue nominada al Latin Grammy 2021.

“Este es mi primer concierto acústico, desde el 2014, aquí en Chihuahua, voy a cantar temas de mi disco Charra Millennial, temas clásicos rancheros, así como de mi disco nuevo, que son melodías que yo escribí, y de igual forma algunas inéditas que no han salido, me van acompañar dos músicos chihuahuenses, también estará de invitado Ricky Martínez, así como Andrés Almeida, y quien va abrir el espectáculo es Paola Chávez quien estuvo en La Voz”, indicó Nora González.

Por otra parte, expresó que este 9 de diciembre dará a conocer el primer tema de su producción que se titula “Con tu recuerdo” junto con el video donde sale bailando una coreografía y estará disponible en todas las plataformas musicales, así como las páginas oficiales de la artista.

Sobre “sold out” dijo sentirse muy contenta, ya que este concierto lo está organizando su disquera y ella misma, teniendo una duración de dos horas aproximadamente, “el que se hayan agotado a los 15 días es algo que me emociona, ya que no soy de aquí y tenía un poco de incertidumbre de cómo iba a responder el público, pero ante tal sorpresa creo que va hacer el primero de varios que realizaremos en esta zona, por lo cual quiero agradecer este apoyo que me han brindado, ya que finalmente este espectáculo es entre amigos y muy íntimo”, dijo la cantautora.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nora González fue nominada a los Latin Grammy en dos categorías: "Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi", con el álbum "Charra Millennial" y "Mejor Canción de Regional Mexicano" con el tema “Cicatrices” con la colaboración de Lupita Infante.

Una de las artistas que admira y de quien interpreta canciones de ella es Christina Aguilera, la melodía “Say something” fue un tributo para la estadounidense, por otra parte, la canción “Pero me acuerdo de ti”, en la voz de Nora González y al estilo ranchero, ha sido un éxito y cuenta con 200 mil reproducciones en YouTube.

Asimismo, otra que interpreta en ranchero e inglés es “Lady”, de Kenny Rogers, sorprendiendo a sus seguidores con el modo de cantar; su aporte a la música le ha abierto puertas en otros ámbitos como el dar pláticas en seminarios, siendo uno de ellos “Mujeres de poder”, donde habló sobre su trayectoria y todo lo que ha tenido que hacer para colocarse en el lugar que se encuentra actualmente, con la intención que su historia sirva de motivación para que la mujer se empodere.

DATO

La cantante ranchera es egresada de “Berklee College of Music” la universidad privada de música más grande de todo el mundo, citada en Boston, Estados Unidos