Olga Mariana “No es normal”

El árbol Frankenstein, que da varios frutos según la temporada, el cosmonauta olvidado en el espacio mientras desaparecía la URSS o el robo del cadáver de Charlie Chaplin con la intención de extorsionar a la familia, son algunos de los temas que más han impactado a Olga Mariana, conductora del programa “No es normal”, que estrena temporada hoy a las 18:30 horas por a+, en el 7.2 de tv abierta.

“Lo más interesante es que son hechos reales, todos los temas, algunos cercanos, otros del otro lado del mundo. Buscamos generar esa curiosidad de las cosas tan insólitas y curiosas, tan raras, pero reales”, señaló la conductora a Gossip.

Mencionar un tema que le haya asombrado más le resulta complicado, “cada capítulo me quedo sorprendida, el equipo de guion hace un gran trabajo. Hay tantos temas y cosas interesantes alrededor del mundo que es muy difícil escoger uno solo”, afirmó.

Asimismo, subrayó el gran esfuerzo del equipo creativo “para que sea una temporada más sorprendente, llena de más curiosidades, para que cada capítulo sea mejor y el público siga viéndonos”.

Además de “No es normal” los martes por a+ y “Deezer live” los domingos por Azteca Uno, Olga Mariana participa en el matutino “Venga la alegría”, que ha sido, un sueño y la puerta para que la hayan considerado en otros proyectos importantes.

Pero también una gran escuela, en la que ha aprendido de sus compañeros, como es el caso de Sergio Sepúlveda.

“Fue de las personas que creyó en mí primero que cualquier otra, en cada etapa me ha alimentado de su experiencia y consejos, me ha regalado frases como: ‘este es un tren que va a 200 km/h, si no te agarras bien te caes’. Me aconseja que no me olvide de dónde vengo y hacia dónde voy y siempre me reta a ser mejor, ha sido un jefe y compañero ejemplar, estoy muy agradecida”, comentó.

