Olivia Rodrigo interrumpe su concierto para hablar del aborto, no es la única celebridad

La ganadora de premios Grammy y con tan solo 19 años, Olivia Rodrigo ha alzado su voz ante un tema que ha causado controversia en el mundo, especialmente en EU; el derecho al aborto.

Ante su gran éxito en la música y en otros proyectos la joven cantante aprovechó en uno de sus conciertos para lanzar un mensaje feminista, esto luego de que actualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos de América se encuentra en votación para que sea revocado el fallo legal Roe vs Wade.

La cantante detuvo su concierto en Anthem de Washington para mandar un mensaje a los legisladores y oyentes, en el que dijo lo siguiente:



“Debido a que estamos en D.C., no podía dejar pasar esta oportunidad de expresar lo desconsolada que estoy por la posible decisión que pueda tomar la Corte Suprema” dijo la joven artista.

“Nuestros cuerpos no deberían estar en manos de los políticos, Espero que podamos alzar la voz para proteger nuestro derecho a tener un aborto seguro. Derecho por el que tantas personas, antes de nosotros, han luchado por obtener”, concluyó Olivia.

Artistas que apoyan el aborto

Además de Olivia, otros artistas se han manifestado sobre este caso como: Garbage, Halsey, Reese Witherspoon, Sophie Thurner, Billie Eilish, Chris Evans, Lady Gaga, Bill Gates e Hilary Clinton son algunos de muchos.

Durante la semana pasada la cantante y compositora Phoebe Bridger reveló en sus historias de Instagram que había tenido un aborto en octubre del año pasado.

“Aborté en octubre del año pasado mientras estaba de gira. Fui a Planned Parenthood, donde me dieron la píldora abortiva. Fue fácil. Todo el mundo merece este tipo de acceso”, confesó la cantante de 27 años.

Historia en Instagram donde Phoebe Bridgers realizó la publicación / Foto: Instagram @phoebebridgers

¿Qué es Roe vs Wade y por qué está en controversia en EU por el aborto?

El Roe vs Wade es un precedente legal, en el que se ha estado discutiendo en Estados Unidos; su eliminación podría cambiar el estado de derecho para millones de mujeres.

El lunes se filtró un borrador de la Corte Suprema en el que se indicó que una mayoría de jueces de alto rango del tribunal estadounidense están a favor de revocar Roe vs Wade, un fallo legal que protege el aborto como derecho constitucional.

El documento se difundió por el medio político y el martes la Corte Suprema de EU confirmó la autenticidad del documento, sin embargo, aclaró que no es una decisión definitiva ni refleja una postura final de los magistrados.

Ha sido controversial en el mudo debido a que es la primera vez en la historia que este tipo de documentos son filtrados a la prensa antes de que se publique.

La publicación ha consternado a miles de personas que apoyan el aborto, mientras que otros grupos celebran la posibilidad de su fallo, que se decidirá en julio.

