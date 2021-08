Omar Chaparro arrasa con su sencillo “Las locuras mías”

El polifacético chihuahuense Omar Chaparro vuelve a incursionar en el mundo de la música ahora con un tema muy rítmico “Las locuras mías” con Joey Montana, video que ya puedes visualizar en la plataforma de YouTube y el cual a sólo cuatro días de su estreno ya tiene 55 mil vistas.

Omar y Joey, amigos que querían colaborar musicalmente por algún tiempo, ahora interpretan este tema en una fusión mariachi con reguetón que le da un toque único y la vuelve más bailable. Esta combinación de ritmos junto con el verso de Joey Montana, lo vuelve un track muy atractivo para las nuevas generaciones que gustan escuchar y experimentar mezclas de sus géneros favoritos.

Foto: Rafael Ochoa | El Heraldo de Chihuahua

En rueda de prensa dio a conocer un poco más de este proyecto, donde se le ve algo canoso indicando que es por un personaje que está preparando: “Ya estoy cumpliendo 25 años de trayectoria y estoy muy emocionado porque estoy viviendo la mejor etapa de mi vida profesional, quizá algunos de ustedes no saben que tengo muchos años dedicándome a la música, he sido bendecido porque la gente me reconoce como actor, comediante, locutor, y en la música tengo 10 años picando piedra, la cual la he practicado desde que era niño, este es mi cuarto LP que se llama ‘Las locuras mías’ con Joey Montana, estamos echando toda la carne al asador”.

DATO:

El tema es un cover de la cumbia/vallenato original del colombiano Silvestre Dangond