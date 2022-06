Omar Chaparro en exclusiva; da su punto de vista de polémicas como Alfredo Adame y Chumel Torres

Durante su estancia en esta capital con motivo de su presentación esta noche en el Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita, el oriundo de Chihuahua ofreció entrevista exclusiva para este medio donde abordó diferentes temas, entre ellos El Tren Maya, los comentarios negativos que el actor Alfredo Adame ha hecho de él y resaltó el talento de Chumel Torres.

“Me duele cuando nos enteramos que talan muchos árboles y luego que se equivoca la gente por un error, independiente del Tren Maya, me duele cuando hay errores humanos que dañan la fauna y la flora, me duele como un ciudadano, porque hay gente que dice ¡ah ahora es ambientalista! y no lo soy, soy un ciudadano que se preocupa y que le duelen cosas de su país, que asalten a plena luz del día, que golpeen, haya delincuencia y corrupción, cosas tristes que pasan en México”, expresó Omar.

oto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Sobre el influencer Chumel Torres indica: “Es un cuate chihuahuense, paisano, muy talentoso e inteligente, por otro lado, Alfredo Adame es un personaje bastante polémico y ha encontrado una fórmula interesante para mantenerse vigente, y cada quien su vida y estilo”.

Sobre el suicido en el que llegó a pensar en algún momento de su carrera dio a conocer: “Si nos tocó estar en este mundo viviendo una experiencia humana, yo genuinamente siento que somos muchísimo más que esto que vemos con los cinco sentidos, siento que somos seres luminosos, increíbles que venimos de Dios de una fuente sagrada, divina y que estamos en este plano por elección propia, venimos a elegir esta experiencia es como una universidad y elegimos vivir todas estas experiencias, y no sólo la felicidad, sino también la angustia, ansiedad, dolor, entonces yo cuando me hice responsable de este dolor que sentía en un momento, me ayudó mucho a trascenderlo, si estuve en una etapa de mi vida muy baja, y logré ver hacia dentro y conocer mi sombra y transformarla”, apuntó el chihuahuense.

oto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Respecto a su carrera como cantante anuncia que con su presentación en Santa Rita 2022 arranca una gira de conciertos por el interior del República Mexicana donde promete sorpresas y eligió precisamente su tierra para el principio de este tour que lo tiene por demás emocionado por ser el primero en esta faceta de cantante y espera cumplir con las expectativas de su público.

