Omar Chaparro habla sobre su nominación a Premios Juventud

“La determinación, me he aferrado de mis sueños, éste es uno de ellos, ha sido durante muchos años, y descubrí que lo peor que puede hacer uno es callar la voz de tu alma, siempre me ha estado gritando no dejes tus sueños y aquí estoy con las clases de canto, siguiendo y continuando, finalmente tenemos una nominación a los premios Juventud, y pues estoy muy agradecido y felices porque el sábado 4 hice un concierto en Chihuahua que fue mágico donde asistieron miles personas”, informó el cantante, conductor, comediante, actor y empresario Omar Chaparro sobre su nominación en los Premios Juventud en la categoría Mejor Fusión Regional Mexicana, ante el programa De Primera Mano.

Continuó: “Esto lo hago porque amo la música increíblemente, pero también creo que como papá es mi responsabilidad también poner un ejemplo a mis hijos, le mandé un mensaje a mi hijo ‘esto lo hago porque quiero que te des cuenta que no hay imposibles, si lo quieres, lo trabajas, las cosas suceden”, expresó el chihuahuense.

Se le cuestionó sobre su forma de ser ante la carrera de su hija como actriz, donde debido a los papeles que ha interpretado en algunas escenas tiene que besar a un compañero, indicando: “Yo creo que he madurado, porque antes era más celoso, no sólo con mis hijos, sino con mi esposa, soy muy apasionado, llegué a pelear de joven cuando andaba de novio, sí soy celoso, pero de las bendiciones que te traen los años, pues es la madurez y entendí que los celos son nada más que inseguridad, y aplaudo todo lo que está haciendo mi hija, me preocupa obviamente y quiero que esté bien, que no le pase nada malo, que no le rompan el corazón, pero uno aprende que tienes que dejarlos volar y que los hijos van a llorar por mal de amores y ni modo a eso venimos a este mundo”.

“Y lo más hermoso es que estoy viendo materializado lo que soñé, tuve que ir más allá de la lógica porque ésta me decía ‘un actor no puede ser cantante’, entonces tenemos que atrevernos a pensar diferente, por lo que decidí romper mi manera de pensar, y gracias ello logré esta nominación que de igual forma fue gracias al esfuerzo, trabajo, estudiando y sigo tomando clases de canto porque hay mucho camino que recorrer y la clave es seguirse preparando pensando que nunca haz llegado a tu meta”, finalizó el famoso.

DATO

De cara a la edición número 19 de los Premios Juventud, se dio a conocer la lista de nominados a las 33 categorías del prestigioso galardón, donde el nombre del chihuahuense figura entre los finalistas a Mejor Fusión Regional Mexicana, gracias a su sencillo “Las locuras mías”