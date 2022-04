Omar Chaparro pensó en “tirar la toalla” y vender hot dogs

Toda persona pasa por sus altas y bajas, y los artistas no están exentos de estos altibajos donde su carrera es como la rueda de la fortuna, así lo dio a conocer el famoso chihuahuense Omar Chaparro.

En uno de sus momentos críticos en su trayectoria pensó en retirarse del mundo del espectáculo y regresar a su tierra natal, Chihuahua, para vender hot dogs, así lo declaró en una entrevista con Roberto Martínez.

En la plática informó sobre una de las etapas que para él fueron negra: “En 2006 que fui a hacer comedia junto con mi amigo Eugenio Derbez en el Mundial, yo estaba en un mal momento.

"Cuando Eugenio me invita yo dije: 'vamos, ya no tengo programa, los sueldos no están funcionando', yo estaba pensando en regresarme a mi natal Chihuahua, Chihuahua y voy..."

"Me agarró una depre y me puse a leer un libro de Tin Tan, duré tres días encerrado llorando en un cuarto de hotel en pleno evento deportivo."

Fue uno de los momentos más bajos de mi vida en 2006 (...) Dije: ya se acabó esto, se acabó mi carrera, nos regresamos a Chihuahua. Mi plan la verdad era poner un puesto de hot dogs, porque allá se usan mucho los carritos de hot dogs", narró.

De igual manera se le cuestionó de dónde surgió ese arte de hacer comedia: “Todo, creo, tiene que ver con nuestra infancia, de las enseñanzas de nuestros padres, lo que vivimos, por eso el ejemplo es una orden silenciosa; no puedo estar quieto en ningún lugar, siempre procuro hacer chistes esté donde esté, en un elevador, a una cajera de un supermercado, no lo puedo evitar siento que es mi lugar seguro y esto viene desde mi abuelo que así era y mi padre también”.

“Para quitarme el estrés hago ejercicios entre ellos box, artes marciales, meditación, corro en moto, que es un buen psicólogo y en el pasado fue uno de mis hobbies, por eso hoy me encanta como soy".

"Antes no me sentía a gusto conmigo mismo, tenía muchos miedos, inseguridades, dudas, hoy volteo al pasado y veo mi cicatrices y he aprendido bastante y sigo aprendiendo de la vida”.

El chihuahuense contó su experiencia entre otros aspectos en entrevista a lo largo de casi dos horas con Roberto Martínez, conocido por hacer podcast con famosos.

DATO

El chihuahuense llegó a tener 16 motocicletas, deporte que hasta la fecha sigue practicando cuando tiene oportunidad