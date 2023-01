Son igualitos que tú: Alessandra Rosaldo parodia a los Derbez con la canción de Shakira y Bizarrap

Si algo caracteriza a la familia Derbez es la comedia y más de un admirador de Eugenio, Alessandra, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Antiana esperaban su reacción a la nueva canción de Shakira y Bizarrap, la cual envía un poderoso mensaje a su expareja, el futbolista Gerard Piqué.

Apenas el pasado 14 de enero el actor y comediante bromeó en su cuenta de Twitter que “Ludovico P. Luche” –Personaje que protagoniza la serie mexicana La Familia P. Luche– había recibido un mensaje de su esposa “Federica” (personaje de Consuelo Duval en la serie) sobre una colaboración con Bizarrap:

“Mensaje que recibí de Federica: Cuidadito Pique-te de garrapata. Si no quieres que la próxima sesión de @bizarrap sea conmigo”, lo que divirtió a miles de seguidores.

Mensaje que recibí de Federica: “Cuidadito Pique-te de garrapata. Si no quieres que la próxima sesión de @bizarrap sea conmigo.” pic.twitter.com/W6ChQ7LFni — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) January 14, 2023

De hecho, ahí no terminó el tema pues unas horas después él y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo recrearon un verso de la canción de Shakira parodiando la letra y haciendo referencia a los cuatro hijos del comediante y el imponente parecido genético que tienen con Eugenio Derbez.

En el verso original, la colombiana dice:

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novatos'

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa' tipos como tú, uh, uh, uh, uh.

¿Qué dice la versión de Alessandra Rosaldo sobre canción de Shakira?

Mientras que en la versión de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo la letra dice:

Aislinn, Vadhir, José Eduardo

Todos ellos se parecen harto

Yo quería algo diferente yo me chuté el parto

23 horas pujando y Aitana es como tú, uh, uh, uh, uh

Igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Tus genes son de impacto y por eso están todos igualitos que tú, uh, uh, uh, uh

Oh, oh, oh, oh… ¡Ta’ madre!

Bajo una atmósfera similar a la versión original que está en tonos azules, Alessandra aparece en primer plano interpretando la versión cómica de la canción publicada el pasado 11 de enero y ya cuenta con más de 126 millones de vistas en la plataforma de YouTube manteniéndose como la número 1 en tendencias de música.

Mientras que Eugenio sale al fondo haciendo creer a los usuarios que está actuando como DJ, sin embargo, causó aún más gracia que lo que el actor de CODA está haciendo es cortar sus alimentos y se puede confirmar cuando se lleva un bocado a su boca.

La publicación realizada hace menos de 24 horas lleva más de un millón de likes y 54 mil comentarios en los que sus hijos mayores no perdieron oportunidad para escribir sus opiniones respecto al tema de su padre:

Su hija mayor Aislinn apoyó a su gran amiga Alessandra: “Aquí Ale tiene un punto muy válido @ederbez #TeamAle”.

Vadhir dijo: “Esta tan buena tu versión que ya me piqué” seguido de otro comentario “Según yo no nos parecemos, ¿No?”.

Mientras que el más pequeño, José Eduardo solo comentó caritas riendo.

Otros famosos como Chumel Torres, Anahí, el “Capi” Pérez, Adrián Uribe, Galilea Montijo, Juanpa’ Zurita, Consuelo Duval, Joy, entre otros coinciden que sus genes “sí están de impacto” y felicitaron a la pareja por lanzar esta parodia enfocada en su relación.

Esta no es la primera vez que Alessandra y Eugenio colaboran para hacer comedia, pues durante la pandemia de Covid-19 lanzó un proyecto llamado “DesHecho En Casa” en donde recordó el pasado amoroso de su esposa de la mano del “maestro Armando Hoyos”.

