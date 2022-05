Andrea: ¿Qué dice la canción de Bad Bunny que visualiza la violencia contra la mujer?

A un día de su lanzamiento, el nuevo disco de Bad Bunny ya está dando de qué hablar en redes sociales. De las 22 canciones que integran la nueva producción del puertorriqueño, una en especial se ha posicionado como la favorita de las usuarias, se trata de “Andrea”, la cual, afirman las internautas, visualiza la violencia contra la mujer.

ESTO DICE LA LETRA ANDREA - BAD BUNNY

¿Pero qué dice esta canción que ha generado tantos comentarios en tan poco tiempo? Usuarias han señalado que la composición hace referencia a los feminicidios que han ocurrido en los últimos años en Puerto Rico.

“Ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten/Que cuando compre pan, no le piten/Que no le pregunten qué hizo ayer/Y un futuro lindo le inviten/Que le den respeto y nunca se lo quiten”, canta Bad Bunny junto a Buscabulla en el tema número 19 del disco “Un verano sin ti”.

LA HISTORIA DE ANDREA RUIZ

En específico, la canción hablaría de un caso que el año pasado conmocionó a aquel país caribeño: el feminicidio de Andrea Ruiz, mujer de 35 años asesinada por su novio.

“Es la historia de una mujer puertorriqueña que pedía protección porque temía de su ex pareja violenta y fue ignorada. Apareció asesinada y calcinada días después. Él fue el culpable”, dice la tuitera @DatsuAvilez.

Datos del sitio web Todas, especializado en temas de feminismo y género en Puerto Rico, señalan que Andrea Ruiz fue asesinada el 27 de abril de 2021, la policía encontró su cuerpo, parcialmente calcinado, en el municipio de Cayey.

Te puede interesar: Bad Bunny aparecerá en las películas de Marvel: el papel que le ofrecieron para Spider-Man

“Miguel Ocasio Santiago, con quien había tenido una relación, y a quien había denunciado por acecho, fue acusado por el crimen”, indican.

USUARIAS FELICITAN A BAD BUNNY

Internautas han celebrado que Bad Bunny se pronuncie contra la violencia hacia las mujeres, y destacan que se trata de algo significativo dentro del reguetón, cuyas canciones son conocidas por su misoginia.

“Pues sinceramente que Bad Bunny haga una canción como Andrea, a mí me pone el cora feliz, gracias Benito, por no callarte nunca en un mundo tan machista como el del reggaeton y posicionarte”, escribió en Twitter la usuaria @rrrrrrro_.

Benito Ocasio, Bad Bunny, se ha expresado anteriormente respecto a los derechos de las mujeres en canciones como “Yo perreo sola”. Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado que la canción de su nuevo disco esté inspirada en el caso de Andrea Ruiz.





Nota publicada en El Sol de Tampico