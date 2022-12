Ángela Aguilar es criticada por decir que tiene sangre argentina: no te lo puedo explicar

Luego de la victoria que tuvo Argentina al llevarse la Copa en el Mundial de Qatar 2022, diferentes personalidades celebraron este triunfo por medio de sus redes sociales, tal fue el caso de la cantante Ángela Aguilar, quien decidió mandarle un mensaje a esta nación, sin embargo, su publicación causó una serie de críticas y burlas.

La intérprete nacida en California, Estados Unidos, comentó que estaba muy feliz por los resultados que se generaron en la cancha el pasado domingo, incluso, días atrás, ella subió una historia en la que se puede ver a su perro ‘Gordo’ acostado delante de la bandera de este país sudamericano.

El nuevo post de la exponente de ‘La Llorona’ provocó una gran variedad de comentarios, pues algunos de sus seguidores, así como colegas, la elogiaron, pero, la mayoría de personas le dejaron opiniones negativas.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

La más joven de la dinastía Aguilar usó su perfil de Instagram para felicitar a la selección albiceleste por su desempeño en el estadio qatarí, y destacó que se sentía muy “orgullosa”, ya que por sus venas corre sangre de ese país, aunque consideraba que no podía compartir los motivos de esa afirmación.

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender”, empezó la joven intérprete de 19 años, después compartió que tiene cierto porcentaje de esta ascendencia en sus genes, por lo que esa noticia la hacía muy feliz.

“25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo”, redactó Ángela en el post en donde colocó varias fotografías en las que posaba, al parecer, al interior de un avión, mientras usa un pantalón azul claro, una blusa blanca y el cabello a la altura de la espalda.

¿Por qué Ángela dice que es argentina?

La cantante de música regional no dio los detalles acerca de porque supuestamente tiene esa descendencia, ya que ella nació en Los Ángeles, mientras que su padre, Pepe Aguilar es originario de San Antonio en Texas.

De acuerdo con un medio sudamericano, la abuela materna de Ángela es de Argentina, y, además, se dice que su madre de nombre Aneliz Álvarez Alcalá pasó su niñez en esta nación, aunque, ella ha preferido estar apartada de los reflectores y no dar información de su vida personal.

La publicación en donde Ángela felicita a la selección argentina ha logrado generar 711 mil 267 ‘me gusta’, así como cientos de comentarios, estos fueron algunos de los más populares que le dejaron:

“Vieja payasa, Ya siéntese señora”, “Morra ridícula que seguro en su vida ha visto un partido de fútbol, pero ahí andas subiéndote a un tren que no te corresponde”, “Déjenla con su nacionalidad argentina, me daría pena si dijera que es mexicana”, “Lo único que estoy seguro es que no eres mexicana”, “Solo es mexicana cuando le conviene”, “Solo eres gringa”.

