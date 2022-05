Christian Nodal ahora estalla contra movimiento feminista: "Una cosa es ser estafadora"

Luego de que Christian Nodal filtrara una conversación privada de WhatsApp que tuvo con Belinda cuando aún eran pareja, en la que se confirmaría que le daba dinero a la cantante y que su relación terminó porque dejó de apoyarla económicamente, el cantante de regional mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por mandar un mensaje contundente sobre el movimiento feminista y decir que “una cosa era ser estafadora” ¿será que era una indirecta para Belinda?

Y es que, luego de que el artista compartiera un screenshot en su cuenta de Twitter, en el que se lee a la artista de origen español preguntarle si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes, grupos feministas aseguraron que Nodal debe ser sujeto a la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital.

No obstante, hubo otros usuarios que aludieron que no procedía, ya que dicha ley busca sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, ya sea por difusión de imágenes, audios o videos -reales o simulados- del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, y no por ventilar conversaciones privadas.

Te puede interesar: Captan a Christian Nodal tocando a su hermana en video y las redes explotan: VIDEO

De esta manera, fue como por medio de un “en vivo” en su cuenta de Instagram donde el intérprete de “Botella tras botella” se defendió después de que fue duramente criticado por activistas y colectivos feministas, motivo por el cual no tardó en responder y lanzar un contundente mensaje que, rápidamente fue relacionado con la intérprete de “Luz sin gravedad”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gossip Chabelo, la reina Isabel o Silvia Pinal, ¿Quién es más grande? Aquí te lo decimos

La especialista en temas de espectáculo “Chiamonic” compartió un extracto del video en el que Nodal habla sobre el feminismo y pide que se utilice de forma correcta, dando a entender que quienes defienden a Beli, están equivocadas, pues aconsejó que este movimiento se use “bien y con justicia”, además de reiterar que se tiene que utilizar para apoyarse y no destruirse.

“Ahora me acusan de maltratador y ¡qué gran mentira! (…) no usen el feminismo para esas cosas, una cosa es ¿sabes? ser estafadora y otra cosa es como esas cosas ¿entienden? Usen el feminismo bien, con justicia. Respeten a una mujer. Si tienen talento, apoyen, no destruyan, no se destruyan”, comentó.

Leer Más: ¡Chihuahua no quiere a Christian Nodal! Público lo abuchea, te contamos lo que pasó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴄʜᴀᴍᴏɴɪᴄ.ɪɴᴄ ❦☽✰ 🐍 (@chamonic3)

A pesar de que nunca mencionó el nombre de su exprometida, las especulaciones no faltaron por parte de los usuarios, quienes dieron por sentado que Nodal se refirió a ella, con la palabra “estafadora”.

EXPAREJA DE BELINDA LE DEDICÓ DURAS PALABRAS

Es importante recordar que, antes de los comentarios de Christian Nodal, ya se especulaba que Belinda estafaba a sus parejas, pues en diversos medios de comunicación y en redes sociales, han quedado plasmadas las duras palabras que los exnovios de la cantante le han dedicado y que no han sido nada amables.

El futbolista Giovani Dos Santos, el mago Criss Angel, el cirujano plástico Ben Talei y hasta el cantante Lupillo Rivera, son algunos de los amoríos que compartieron una relación con la intérprete de “Boba niña nice”, mismos que no terminaron nada bien y hasta concluyeron en intensas batallas por internet.

Uno que dio mucho de qué hablar fue Criss Angel, un romance que se desarrolló en medio de viajes y románticos encuentros, pero que concluyó en septiembre de 2017; no obstante, después de esto, el mago no tuvo los mejores comentarios para su ex, pues llegó a publicar fuertes mensajes en sus redes sociales.

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, escribió, incluso, el asunto subió de tono cuando el clavadista Rommel Pacheco mostró interés por la actriz y este le advirtió:

“Espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”, a lo que Belinda se defendió diciendo: “Criss Angel es el maestro del engaño, no yo”.

El siguiente hombre que habló de Belinda y la acuso de estafas el mago Criss Angel.. la llamo la maestra del engaño. @VentaneandoUno a quien quieren engañar. Por cierto los tweets de Criss Ángel aún existen nunca los borro por si gustan. pic.twitter.com/iEbyBNd6Q1 — radcm92 (@dapc24) May 18, 2022

Nota publicada por El Sol de Puebla