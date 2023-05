¡OMG! Christian Nodal canta tres horas con la bragueta abierta

El cantante Christian Nodal cantó por casi tres horas con el zipper de su pantalón averiado, ya que al traer la prenda ajustada, era notario el desperfecto y expresó ante tal situación: “ya sé que se me descompuso, pero si gustan voy y me cambio”, a lo que el público dijo que no y la función continuó.

Las damas tomaron el inconveniente con gracia y aprovecharon la oportunidad para tomar fotos y videos de ese ángulo, los cuales ya circulan por las redes sociales, generando todo tipo de comentarios pícaros y con sentido del humor.

Por otra parte, una de las noticias que dio alegría, aparte del momento visual, es que ya está trabajando en su próxima producción que dará a conocer en poco tiempo, donde vienen colaboraciones con artistas de renombre.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo Chihuahua

Ante tal información, los aplausos y chiflidos retumbaron por todo el centro de espectáculos del Palenque de la Feria Santa Rita y sus fans empiezan a preguntarse quiénes serán los cantantes o agrupaciones que estarán junto al cantautor en este nuevo material musical.

Hasta el momento con quienes ha hecho dueto son: Banda MS con el tema “La sinvergüenza”; con Alejandro Fernández las canciones “Duele” y “Más no puedo”; David Bisbal con “Probablemente”; Ángela Aguilar con “Dime cómo quieres”, que cantó en este concierto.

De igual manera, con Piso 21 “Pa olvidarme de ella”; Sebastián Yatra, “Esta noche”; Juanes, “Tequila”; Reik, “Tequila”; Camilo, “La mitad”; Ana Bárbara, “Solos”; Los Plebes del Rancho “Dos veces”, por supuesto con su ex Belinda, y muchos más, lista que se incrementará con el nuevo álbum.

Es de recordar que fue en el 2017 cuando lanzó su primer sencillo y video oficial “Adiós amor” que es una versión de Los Dareyes de la Sierra.

Ese mismo año, dio a conocer su primer álbum discográfico “Me dejé llevar”, disco que contiene temas de su autoría y de otros que son del regional mexicano, algo que él trató de transformar incluyendo banda, acordeón y ranchero, estilo al que decidió llamar como una combinación de romántico y bravío.