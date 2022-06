Christian Nodal y J Balvin ya son "amigos": se disculparon tras pelea en redes

Christian Nodal pasó unos días muy intensos en Hermosillo, tanto por la polémica que desató su look como por la cercanía que tuvo con sus fans del norte y no solo eso, el originario de Caborca también grabó una nueva canción en colaboración con artistas sonorenses.

Como es bien sabido, el colombiano J Balvin aprovechó el tren de las críticas para "bromear" a Christian Nodal con chistes y con la mención de Belinda, hecho que no le agradó nada el artista de música regional mexicana.

Por ello Nodal produjo la canción titulada Girasoles como respuesta al reguetonero; sin embargo, cuando todavía no se estrenaba el tema, el intérprete de Botella tras Botellas pidió disculpas: "Me arrepentí y me arrepiento, ya no hay manera de pararlo, va a salir".

El cantante de 23 años dio un consejo a sus fans ante este tipo de situaciones donde te ofenden, dijo que no hay que ser malos con los demás y procurar mejor la empatía, y se puso así mismo de ejemplo: “cuando no lo eres pasan estas cosas”.

“Respétense y respeten a los demás, hay que amarnos mucho, somos sólo una raza humana, no hay que hacernos mi*rda, no hay que aplastar los sueños de nadie, hay que ayudar a que se cumplan", opinó el músico.

El intérprete de regional mexicano reiteró su disculpa para J Balvin y dijo que el tema contra él era sólo un referente para la inconsciencia que hay en el mundo y admitió: "todos cometemos errores".

A pesar de lo que dice Nodal, la canción vio la luz. En el tema se puede escuchar el famoso "esto lo hago pa' divertirme" que Residente le dedicó a Balvin, con quien también sostuvo una pelea.

J Balvin también se disculpa

El reguetonero escuchó a Nodal pedir disculpas en un concierto en Michoacán, es por ello que decidió también hacer la paces con el mexicano, disculpas que compartió en su cuenta de Instagram.

“Obviamente no soy nadie para juzgar lo que estaba pasando, un mal momento, por eso lo hizo sin mala intención y entiendo su punto de vista, y obviamente aquí estamos en buena vibra paz”, enfatizó.

J Balvin se disculpa con Christian Nodal pic.twitter.com/eVpgLXmj2L — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 5, 2022

Agregó que respeta a Christian Nodal y más por pedir perdón, pues agregó que eso solo lo hacen los caballeros, por lo que expresó su respeto por el cantante de música regional.

“El parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. fue un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada… que fue real y no mintió. No mintió en esa conversación ya lo otro no importa”, finalizó J Balvin.

