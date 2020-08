De boxeadora a actriz; La Barby Juárez debutará en novela

Mariana La Barby Juárez, campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo,, anunció su debut como artista de comedia, lo cual hará sin descuidar su entrenamiento como profesional.

"Voy para un año sin pelear y se presentó esta oportunidad, pero me sigo entrenando; los ensayos no me quitan mucho tiempo y mi entrenamiento ha quedado libre", aseguró la peleadora en una rueda de prensa patrocinada por el CMB.

“Barbie” Juárez y Alesia Graf comparecieron este jueves ante los medios.

Juárez se mantiene a los 40 años en una gran forma deportiva y está en espera de exponer su cetro de la división gallo contra su compatriota Jackie Nava, uno de los pleitos más esperados en el regreso del pugilismo en funciones con público.

La Barby participará en septiembre en la comedia "Mujeres en cuarentena", en la que compartirá con figuras del espectáculo como Cecilia Galeano, María José Suárez, Julio Ponce y Emiliano Santa Cruz, en una puesta en escena a la que el público tendrá acceso de manera virtual.

"Es comedia, me dio al inicio un poco de miedo, pero ya me conocen, dije vamos. Le pongo ganas y las cosas se dan conforme a los ensayos", explicó.

Juarez, con 54 peleas ganadas, 18 por nocaut, con 9 derrotas y 4 empates, es una de las mejores boxeadoras del presente siglo, que ha encontrado la manera de burlar el paso del tiempo y después de defender su título de peso gallo ante Nava, confía en retar a la monarca mundial supergallo Yamileth Mercado.

El esperado combate contra Nava está aplazado en espera de que se abra la posibilidad de celebrar funciones con aficionados sin riesgo de contagio del coronavirus, pero Juárez dejó abierta la posibilidad de que, si las cosas siguen como van con la pandemia, se pueda pelear a puertas cerradas.

"Esa pelea la quiere ver el público, pero si no llegara a suceder, adelante", dijo, aunque insinuó que para la celebración del pleito debían existir determinadas condiciones.

Juárez, defensora de la idea que las boxeadoras reciban salarios similares a los de los hombres, reveló que sus carreras de entrenamiento y los sparrings la mantienen en forma, lista para responder a nuevos retos.

Me siento en mis mejores momentos









