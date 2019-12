El Costeño denuncia amenazas tras contar chiste sobre AMLO

El comediante mexicano Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales, luego de que se volviera viral un video en donde critica al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación, se observa un fragmento de una presentación en donde bromea sobre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sobre el Presidente de la República.

A través de su cuenta de Twitter, el comediante expresó su desacuerdo sobre los señalamientos y la ola de ataques e insultos, y denunció que ha recibido amenazas por burlarse del mandatario.

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Detalló que en la actualidad la gente sólo trata de "infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar".

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres! — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

El comediante también se defendió asegurando que las burlas hacia el Presidente no son exclusivas de este sexenio.

Los chistes sobre AMLO ni siquiera son exclusivos de él, los hemos repetido sexenio tras sexenio nomas le vamos cambiando el nombre por qué la historia siempre es la misma. — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

El Costeño respondió a los usuarios que han señalado la cercanía del comediante con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que aseguran que las criticas que hace al presidente son de carácter político.

Jajajaja con esto me atacan? Metanle mas ingenio y memoria, los mismos colores que porto el presidente, y tengo amigos en otros partidos pero no soy su palero. Mejor hablemos de las casas de Bartlett eso no les ofende? VALV dobles moral. https://t.co/WJ0xD58BT9 — Costeño (@costenoaca) December 26, 2019

Carranza aseguró que esta situación demuestra la falta de tolerancia por parte de los seguidores de AMLO y cuestionó el hecho de que el presidente "sí pueda reírse de nosotros".