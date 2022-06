El día que María Félix y su hijo comieron carne humana, su confesión quedó en video

María Félix, también conocida como la diva de la época de oro del cine mexicano, fue una de las actrices más importantes, además de ser una gran exponente del séptimo arte a nivel nacional, igual participó en diferentes producciones extranjeras en España, Italia y Argentina. Dentro de su legado artístico dejó películas, documentales, discos, novelas y especiales de televisión.

Hace unos días, La Doña se volvió tendencia luego de que usuarios en redes sociales compartieran una antigua entrevista en la que asegura haber comido carne humana, su confesión quedó plasmada en un video que no tardó en hacerse viral en plataformas como TikTok, Twitter o Facebook, el material tiene miles de reproducciones.

En su declaración, ella explicó que eso lo realizó de manera involuntaria, ya que al momento de ingerir ese platillo no sabía de qué estaba hecho, no obstante, dijo que le gustó su sabor y consistencia, aunque no lo volvería a hacer. Esta experiencia la vivió acompañada de su hijo Enrique Álvarez.

LA ANÉCDOTA DE MARÍA FÉLIX

La actriz sonorense contó en una entrevista para el periodista Ricardo Rocha que en el año 1951 viajó a Marruecos, a un barrio español llamado Chauen, conocido como la Ciudad Fanta, en ese lugar estaba con su primogénito filmando la cinta ‘La Corona Negra’.

Durante las grabaciones, una persona cercana a la producción a la que ella identificó con el apodo de ‘moro notable’, los invitó a conocer, ella accedió pues no encontró nada sospechoso. Todo transcurrió con normalidad hasta que notó que la carne que ingería tenía algo distinto, y es que le agradó, pero había algo inusual con su sabor y consistencia.

“Yo no sabía, y nos dio a comer y a mí me gustó, era una cosa como dulzona, una carne extraña, pregunté y así me dijeron: es carne humana”, declaró María Bonita. Luego de que el conductor escuchara su confesión se sorprendió, y le dijo que era una ‘antropófaga’, es decir, los seres que se alimentan de los miembros de su propia especie.

@sonorense15 María Félix y su hijo Enrique comieron carne humana! 📺 ♬ El Payaso Asesino - Luisa Miedo

Ella aceptó el término que usó el presentador, pero aclaró que no lo hizo de manera voluntaria. Después él la cuestionó sobre el origen de esa carne, para saber si era de un hombre o una mujer, pero ella mencionó que no quiso investigar más.

María Félix agregó que cuando su hijo escuchó la verdad tuvo que ir a vomitar en dos ocasiones, mientras que ella prefirió no hacerlo: “Pero Quique ya había ido a devolver el estómago dos veces, estábamos por allá trabajando, ¡carne humana!, antropófaga”, a lo que el entrevistador indicó: “Me has dejado estupefacto y ¿después que te pasó?”, y ella respondió “Nada, pues digerí la carne humana”.

