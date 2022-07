Estos son los señalamientos de fraude en contra del actor Sergio Sendel

Recientemente el actor Sergio Sendel, conocido por ser el villano de un sinfín de producciones de Televisa e incluso darle voz al tigre dientes de sable en La Era de Hielo, se encuentra en el ojo de la polémica, esto luego de que fuera acusado de robo, despojo y fraude, señalamientos por los que incluso en las últimas horas se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

La polémica surgió por los señalamientos de los hermanos Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso, quienes afirman que el actor y su hermano de nombre Arturo Santaella han ocupado desde el 2015 catorce in muebles que no eran de su propiedad, para posteriormente ponerlos a la venta con presuntos documentos falsificados y una de sus víctimas habría sido actriz María Elena Saldaña, “La Güereja”.

¿Cuál es el problema que enfrenta “La Güereja”?

María Elena Saldaña “La Güereja” es la víctima más reciente del actor y la cual incluso podría tener que enfrentarse a la justicia en caso de que se pruebe la existencia de un fraude, por el delito de asociación delictuosa, pues de acuerdo con declaraciones de Sylvia Paulette de Rugama Prado su padre se habría hecho a lo largo de años de trabajo de estas 14 propiedades.

Pero fue cuando el hombre murió en 1992 que las viviendas ubicadas en la zona del Ajusco que sus hijos se vieron impedidos en estar al tanto de los bienes, hasta hace unos años que comenzaron en la tarea de recuperar las propiedades, pues son herederos universales junto con su madre, en tanto que quedaron a cargo de Gabriela Sastre como lo asentó su padre.

Esta mujer es prima hermana de los de Rugama Prado, pero fue en el año 2013 que ella enfermó de cáncer y decidió mudarse a una de las casas en Lomas de Padierna, la mujer era visitada por diversas amistades, entre ellas los hermanos Arturo y Sergio Sendel, quienes incluso le llevaban comida y medicamentos, además de que la apoyaban económicamente.

De acuerdo con los denunciantes, los hermanos sabían que la vivienda no era propiedad de la mujer, pero tras ganar su confianza comenzaron a sacarle más información a Gabriela sobre las otras propiedades, logrando además que firmara papeles sin validez, con los que al fallecer se apropiaron de esa casa y de las otras propiedades, una de las cuales fue vendida a “La Güereja”.

Según la denuncia presentada por los afectados no es el único caso, pues Sendel tendría al cuidado de diferentes personas varias propiedades con la intensión de que estas no sean invadidas, incluso afirman que la casa en la que en su momento vivió Gabriela ahora es ocupada por María Elena Saldaña, luego de una supuesta venta mediante documentos que serían falsos.

Sylvia de Rugama afirma que cuenta con las escrituras originales de todos los bienes despojados y los cuales la acreditan como la legítima dueña de la misma, por lo que la actriz tendría que devolver la propiedad, ya que en caso de no hacerlo podría enfrentar el delito de asociación delictuosa si no logra comprobar que fue adquirida como una compradora de buena fe, es decir que no estaba al tanto de las anomalías alrededor del in mueble.

Otras denuncias contra Sergio Sendel

Pero este no es el único caso que gira contra el artista, pues a la lista se han sumado Rubén Cerda, el primero de ellos afirma que adquirió uno de los inmuebles que le ofreció Sendel, que sería el mismo que le fue venido a María Elena Saldaña y se enteró del hecho hasta que vio que la dueña real visitó el inmueble para informarle a la actriz lo sucedido.

Finalmente, el también actor reconoció que hasta ahora desconocía la existencia de este fraude, pero afirmó que hasta ahora no ha podido escriturar la propiedad debido a una anomalía en materia notarial, por lo que incluso ya se comunicó con la demandante con quien acordaron llevar el caso de manera civilizada.

Publicado originalmente en: El Sol de Puebla