¿Ex de Christian Nodal causó su rompimiento con Belinda?

El fin de la relación de Belinda y Christian Nodal se ha convertido en uno de los temas más virales de los últimos días. Los medios de comunicación y sus fans han intentado descubrir la verdadera razón de su separación, ya que alrededor de ella se han formado diversas teorías que hasta el momento ninguno de los dos cantantes ha confirmado.

Se dice que todo empeoró cuando Beli le solicitó un préstamo a su entonces pareja para cubrir una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’ se aseguró que la intérprete de ‘Sapito’ le solicitó 4 millones de dólares, pero los contadores de Nodal descubrieron que solo necesitaba 500 mil; esto molestó al cantante y por eso terminaron.

La historia de amor de los cantantes Christian Nodal y Belinda llegó a su fin este sábado en vísperas de San Valentín. Foto: Instagram | @christiannodal

Esta no ha sido la única suposición, en días recientes se dijo que la madre del exponente de ‘Botella tras botella’, le dijo a Belinda para pedirle que se alejara de su hijo, ya que no estaba de acuerdo con la diferencia de edad, además, reiteró que él tenía un futuro muy brillante en la música, y no debía detenerse por ningún motivo. Pero recientemente se filtraron un par de imágenes que podrían hablar de una infidelidad.

¿Nodal estuvo en casa de su ex?

En Twitter circulan dos fotografías que podrían demostrar que Christian Nodal estuvo en la casa de su ex novia María Fernanda Guzmán, una joven que está apartada del mundo de la farándula, pero que tiene una gran popularidad en redes sociales porque actualmente cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram.

Este hecho fue analizado en el programa ‘Ventaneando’, en donde se explicó que la fotografía fue subida cuando Belinda aún era novia de Nodal; mientras ella fue a Estados Unidos, él aprovechó para dirigirse al hogar de su ex pareja. De esta forma, se comentó que el intérprete de ‘No te contaron mal’ habría sido el culpable de la ruptura.

En las filtraciones de Twitter se dice que Nodal es un amigo muy cercano de Ricardo Guzmán, el hermano de su anterior novia, por eso lo visitó en su hogar, conviviendo con María Fernanda. Las fotografías parecen estar tomadas por su excuñado, y muestran a Christian en un sillón con las manos en el rostro. Ante estas publicaciones ninguno de los involucrados ha emitido alguna declaración.

Otra especulación es el que el cantante pasó la tarde del 14 de febrero con su ex novia María Fernanda; en Instagram circula un video en donde se presume que la pareja estaba cenando en un restaurante muy lujoso ubicado en Guadalajara, Jalisco.

La publicación se compartió el pasado 15 de febrero, en ella se observa que al fondo hay dos personas comiendo, pero la resolución es muy baja, por lo que no se puede confirmar si en realidad son ellos o se trata de alguien más, sin embargo, la grabación que dura 11 segundos ya tiene más de 28 mil reproducciones.

