Oops!... I Did It Again: Britney vuelve a besar a Madonna, ahora en su boda con Sam Asghari

¡Lo volvieron a hacer! El reciente enlace nupcial de la princesa del pop ha sido uno de los acontecimientos más comentado en las últimas horas, no obstante, algo que de plano se llevó los reflectores fue que, 19 años después, Britney Spears y Madonna recrearon el icónico beso que tuvieron en 2003, pero en esta ocasión fue durante su boda con San Asghari, y las imágenes ya comenzaron a hacerse virales en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Donatella Versace (@donatella_versace)

La noche de este jueves la cantante, de 40 años, se casó con el iraní de 28 años en su casa de Thousand Oaks, esto según lo informado por la revista People, un evento que ya había sido adelantado por la intérprete de Toxic y el cual, representa su tercer matrimonio para la artista y el primero para su ahora esposo.

El esperado evento para Spears se realizó en medio de una íntima ceremonia, con un aproximado de 60 invitados, entre los que no figuraron sus padres, ni su hermana Jamie Lynn, ni tampoco sus dos hijos, pero sí su hermano Bryan y algunos famosos como Paris Hilton, Madonna, Selena Gomez y Drew Barrymore, en medio de un evento donde la cantante lució un vestido diseñado por Donatella Versage y caminó hacia el altar al ritmo de “Can't Help Falling in Love”, de Elvis Presley.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de People Magazine (@people)

BRITNEY Y MADONNA RECREAN BESO DE 2003

A pesar de que el evento se realizó de manera muy privada, poco a poco se van conociendo los detalles sobre la boda de la famosa con su San Asghari; uno de los acontecimientos más relevantes, fue que la intérprete de “Oops!... I Did It Again” comenzó su matrimonio besando a otra persona, pero no fue a cualquier persona, sino más bien, a la mismísima reina del pop.

Por medio de una fotografía que ya circula en internet, se pudo dar a conocer que tanto Britney como Madona se volvieron a besar, una escena que sin duda alguna nos hizo regresar al año 2003, en el que ambas estrellas se besaron en el escenario de los MTV Video Music Awards, pero de hace 19 años.

Y es que, en aquella ocasión, la intérprete de “Music” también besó a Christina Aguilera, sin embargo, este momento solo fue capturado durante breves segundos, mientras las cámaras se enfocaron más en Spears y Madonna, para después captar a Justin Timberlake que, por aquel entonces, acababa de separarse de Spears.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Donatella Versace (@donatella_versace)

El momento del beso actual fue capturado durante la recepción en la que se ve a ambas mujeres inclinándose, Spears luciendo un minivestido en tono rojo y la cantante de 63 años en un vestido de diferentes colores.

¡Madonna y Britney juntas en la boda! 😍 pic.twitter.com/TRLSQWs4Uj — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) June 10, 2022

No cabe duda que solo ambas divas: Britney Spears y Madonna pueden protagonizar y revivir un momento tan icónico en el medio musical, como lo fue este.





Publicado originalmente en El Sol de Puebla