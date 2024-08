¿Qué pasó en La Casa de los Famosos después de la salida de Luis “Potro” Caballero?

Tras la salida de Luis “Potro” Caballero de “La Casa de los Famosos”, los habitantes del equipo Tierra, al que pertenecía el influencer empezaron a hacer conjeturas sobre una posible manipulación que estaría haciendo la producción al eliminarlo del reality.

“Seguro fue para equilibrar las fuerzas en la casa”, dijo Mariana Echeverría en una plática que mantuvo con Adrián Marcelo, ante la incredulidad que mostraron al ver que su compañero fue el tercer expulsado de la competencia, pues no creyeron que él fuera el que obtuvo menos votos del público para poder quedarse en la casa.

La conversación fue tomando otro tono cuando el regiomontano dijo que iría sobre Arath de la Torre, incluso comentó que podría mencionarle situaciones que podrían causarle un infarto, al grado de que una ambulancia tendría que entrar a la casa para llevárselo.

Adrián Marcelo, ya había jugado sus cartas contra el conductor de “Hoy” cuando en la dinámica de posicionamiento le recordó un par de situaciones que en el pasado causaron problemas en la carrera del conductor.

“No es falta de empatía, pero en la tercera semana cuando tú y quien padece también esta enfermadad (depresión), es la única carta que han jugado para sensibilizar al público, no puedo nombrar otra cosa. Tu has tomado al público mexicano por tonto en distintas ocasiones, por eso el internet te lo ha hecho saber con polémicas como 'los voladores de Papantla' o 'urge legislar'. Así que no pienses que conoces al pueblo mexicano”, le dijo al explicar los motivos por los que quería que saliera del concurso.

“Lo único que quiero decirte es que espero que llegues a la final y nos encontremos ahí, para que te des cuenta realmente lo que piensa el pueblo mexicano de ti. No puedes tapar el sol con un dedo y por más que me quieras hacer ver como el villano, no te va a funcionar”, agregó Adrián Marcelo.

La respuesta de Arath vino cuando después de ser salvado se dirigió a una de las cámaras. “Gracias por confiar en mi México. Fue un golpe muy bajo y aquí estoy. Gracias de verdad. Nunca le recuerden su pasado a alguien que está tratando de cambiar su presente, porque siempre es bueno recapacitar y siempre es bueno cambiar y hay errores que uno no ha cometido”.

#arathdelatorre #LCDLFMX2 #lacasadelosfamosos #LaCasaDeLosFamososMx #lcdlf ♬ sonido original - La casa de los famosos 2024

El pacto de los líderes

En una noche en la que el equipo Mar celebraba su victoria, al lograr que sus cinco integrantes permanecieran una semana más en el reality, mientras los del grupo Tierra se preguntaban una y otra vez porqué había salido “Potro” de nuevo surgió la discusión entre Arath y Adrián Marcelo.

En un largo enfrentamiento el Youtuber le dijo al actor: “Entraste aquí con tu enfermedad, pasándola por alto, pues ahora juega, se nota que la sufres”.

#fyppppppppppppppppppppppp #parati #lcdlf4_reality #lcdlf2023 ♬ sonido original - dymp_22

“No me voy a creer ese cuento, el de la depresión” insistió Adrián, en otro momento, mientras el conductor intentaba mantener una conversación.

“Va a seguir mi indiferencia. Te saco la vuelta”, insistió el influencer, mientras Gala y Mariana trataban de intervenir para calmar la situación.

Finalmente, Arath de la Torre le ofreció la mano y lo instó a jugar limpio, sellaron el pacto con un apretón y cada uno siguió con su discurso con sus compañeros de equipo.

“Me encantó que se aplacó”, mencionó Adrián cuando De la Torre se fue a su cuarto. “No quiere que lo exhibas más”, le respondió Mariana Echeverría.

Sigue la agresión contra Gala

Adrián Marcelo advirtió a su equipo, que conforman Gomita, Mariana Echeverría, Ricardo Peralta, Sian Chong, Agustín Fernández y Sabine Moussier, que se prepararan, porque Gala Montes llegaría a la final del concurso.

“Con ella es mejor no hablar, hagánse a la idea, esa mujer va a llegar a la final, es contenido, es la telenovela verdadera. Le tengo que sacar golpecitos bajos, no es congruente”.

“Imposible lidiar con una mujer así, es como pelear con un niño”, siguió el influencer, mientras Gomita comentó sobre la actriz: “está enojada con la vida, no se puede dialogar con ella”.

Para rematar, Adrián mencionó que Gala Montes usaba “el maldito glosario feminista y los vatos tenemos todo que perder”.