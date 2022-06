¿Saldrías con ella? Así respondió Chris Evans cuando le preguntaron por Shakira [video]

El nombre de Chris Evans nuevamente vuelve a estar en boca de las redes sociales, y no precisamente por su participación como Buzz Lightyear, sino porque luego de que fuera relacionado con Shakira, tras su separación del futbolista Gerard Piqué, sino por las respuestas que hizo el actor de Capitán América sobre la colombiana, mismas que generaron aún más expectativa sobre una posible relación.

Y es que, luego de que la cantante anunciara su separación del jugador del Barcelona, mediante un comunicado de prensa, todo internet notó que la barranquillera había comenzado a seguir a Henry Cavill y a Chris Evans, incluso este último ya la seguía, algo que fue interpretado por muchos como una forma de coqueteo.

Pues bien, a pocos días de tan comentada situación, el nombre del famoso Capitán América y la intérprete de “Waka waka” volvieron a causar furor, después de que, la noche de este miércoles, el actor realizara su aparición en la alfombra roja de la premier de la película “Lightyear”, donde fue abordado por los medios de comunicación ahí presentes.

Como era de esperarse, la pregunta sobre Shakira era obligatoria, luego de que las redes enloquecieran al darse cuenta que la también compositora le dio “follow” a la cuenta de Chris, en medio de su separación y, gracias a su respuesta, ahora sabemos que es un gran fan de la colombiana, pues a pesar de que no la conoce en persona, el actor aseguro que es un admirador más de ella.

¿QUÉ RESPONDIÓ CHRIS EVANS SOBRE SHAKIRA?

La reportera del programa “Primer Impacto” fue quien se atrevió a preguntarle sobre la cantante: “Shakira te empezó a seguir en redes sociales, y el internet se volvió loco ¿Ya la conociste?” cuestionó al actor de 40 años, a lo que él respondió “No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan”.

Asimismo, la periodista le preguntó si se atrevería a participar en algún video junto a la intérprete de “Suerte” “moviendo las caderas” y el famoso no lo pensó mucho y consideró que no estaría nada mal, pero dijo: “Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”, aunque seguramente sus fans estarían encantados de verlos juntos en un duelo de baile.

Chris Evans is a big fan of Shakira💙pic.twitter.com/3ctdfVWn9n — Chris Evans Celebrations💙 (@chrisevansparty) June 10, 2022

“ESTÁ ESPECTACULAR”: CHRIS EVANS SOBRE SHAKIRA

Las preguntas al actor de Capitán América sobre Shakira, al parecer, no pararon ahí, pues también en redes sociales se compartió el segmento de una entrevista con Despierta América, donde el actor reveló que no estaba al tanto de lo que había sucedido, ni mucho menos de la lluvia de memes que protagonizaron junto a Henry Cavill.

En un principio del video se ve al entrevistador tocando el tema, así mismo dándole contexto sobre la nueva soltería de la cantante y al mismo tiempo le pregunto si tenía conocimiento de que había sido tendencia por el tema, a lo que él respondió “no, pues no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”. De esta manera, el reportero le mostró algunos de los cientos de memes que surgieron en su momento, algo que le hizo mucha gracias al actor.

Finalmente, el entrevistador le pregunto si saldría o no con la cantante, a lo que contestó: “¿Qué si saldría con ella?, ¿estas tratando de conectarme con Shakira?”, a lo que el entrevistador le responde, “si quizá esté tratando de conectarte con ella, ¿estás interesado?”. Las últimas palabras de la declaración de Chris Evans fueron: “Diablos, no puedo decir mucho frente a la cámara”, algo que, sin duda alguna, dejó una esperanza a los fanáticos, al no responder que la cantante no le interesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica)

Publicado originalmente en El Sol de Puebla