Divo de Inglaterra: el outfit de Harry Styles y su gran parecido con el de Juan Gabriel

Dentro de las cosas que los fans admiran de Harry Styles es su gran estilo, uno que impacta por los colores, ropa y al no ponerse límites a lo que utiliza. Pero, lo que muchos notan en su vestuario es el increíble parecido que puede llegar a tener con Juan Gabriel.

Sin duda, Styles una de las grandes estrellas del momento, el cantante de 27 años y que formara parte de One Direction no deja de causar sensación por su música como por sus nuevas y próximas apariciones en el cine.

En el caso del “Divo de Juárez” es uno de los cantantes y compositores más prolíficos de México, uno que resultó extravagante para su época, pero que comenzó a marcar una tendencia con sus gustos al presentarse en los escenarios. Con esto, logró darle un toque único a los trajes de mariachi para lucir con más color o muchos más detalles para forjar un estilo.

Atuendos parecidos

Son varios los momentos en los que Harry Styles, o su coordinador de vestuario, parece tomar "inspiración" en Juan Gabriel para aparecer en el escenario. Desde los colores hasta la forma del vestuario los parecidos son sorprendentes.

Las comparaciones se pueden rastrear desde el 2018, dos años después de la muerte de Juan Gabriel, donde Styles comenzó a revolucionar con lo que decidía utilizar en el escenario, en un intento por crear una personalidad propia alejado de la popular banda One Direction.

Harry Styles x Juan Gabriel

Versión vestuario 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/CfYBpAbIpb — Cinthya 🇲🇽||| ZAYN (@cinthyaxliam) September 1, 2021 🇲🇽| Cuatro pic.twitter.com/hk3uZCOgKY — Cinthya 🇲🇽||| ZAYN (@cinthyaxliam) September 1, 2021 Harry Edward Styles is Juan Gabriel's lost long son #confirmed pic.twitter.com/nTsJTH5ym3 — . (@lasantalonders) June 2, 2018

Ya sea al lucir colores como el púrpura, el rosa o un blanco, los parecidos son muchos. Incluso, Styles ha lucido increíbles trajes con detalles parecidos a los de racho, que también luce de gran forma.

Cuentas en Twitter como Cinthya Zayn se han destacado por hacer reencuentros de todos los vestuarios que han utilizado y que son similares.

Si bien Harry Styles nunca se ha pronunciado sobre Juan Gabriel su posible inspiración da mucho de qué hablar y nos demuestra que el Divo de Juárez seguirá impactando con algo más que su música.

La entrevista de Harry Styles a sí mismo

Dentro de las curiosidades y similitudes entre los músicos, otra que llama mucho la atención es que ambos se realizaron una entrevista a sí mismos. Juan Gabriel llamó mucho la atención cuando en 2014 concedió una entrevista a Alberto Aguilera, que es su nombre real.

Dentro de la entrevista habla sobre su estado de salud, que en esos momentos era complicada a causa de una neumonía, además de su tiempo de escenarios cómo de lo que más disfrutaba de la música y de la compañía de los fans.

“Te preocupé, te asusté, te pusiste nervioso, siempre te meto en líos, en demandas, pero tú siempre estás conmigo, me quieres, me cobijas, me proteges, yo sin ti no puedo vivir”, responde Juan Gabriel a Alberto Aguilera sobre si estaba listo para continuar.

En el caso de Harry Styles, ya también se realizó una entrevista a sí mismo, aunque con un poco más de humor. Esto ocurrió en 2019 como parte de uno de los segmentos al ser invitado al programa “The Late Late Show” que conduce James Corden.

Durante el peculiar encuentro consigo mismo, Styles bromeó mucho y se lanzó varios cumplidos, en especial sobre el increíble look que manejaba. Al ser un programa de comedia, las risas no faltan en el segmento, lo que deja ver la buena actitud de Harry para la actuación, como para la comedia.