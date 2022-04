Will Smith reaccionó exagerado, Jada Pinkett lo dijo a sus allegados

Luego del escándalo de los Premios Oscar 2022 en el que Will Smith propició una bofetada a Chris Rock, muchas voces han opinado sobre el tema y una de las más recientes ha sido la de una fuente cercana a la propia Jada Pinkett,, misma que confesó que, si bien la esposa de Smith no está enojada con el actor, sí hubiera deseado que no la defendiera llegando al contacto físico con el comediante.

Fue el pasado 28 de marzo, cuando durante la ceremonia de los premios de la Academia, el intérprete de “El Príncipe del Rap” hizo acto de presencia junto a su esposa Pinckett Smith, esto debido a que él se encontraba nominado a la categoría de Mejor Actor, de la que finalmente resultó ganador.

No obstante, antes de recibir la estatuilla, ocurrió el famoso percance durante la presentación del premio al Mejor Documental, en la que el encargado de entregar esta estatuilla fue el comediante Chris Rock y quien aprovechó la oportunidad para hacer la broma a la esposa de Will Smith, en alusión a la alopecia que padece y que le ha provocado una pérdida sustancia de su cabello.

La burla hizo salirse de las casillas a Will, quien se paró de su asiento y se dirigió al escenario para golpear a Chris y luego decirle que no mencionara a su esposa de ninguna manera, un acto que creó millones de interacciones y opiniones en todo el mundo, pero ahora ha sido esta declaración de la persona cercana a la mismísima Jada, la que no ha dejado muy bien parado a su esposo.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, declaró la fuente, en exclusiva a la revista Us Weekly, sobre la situación actual de la pareja.

De acuerdo a la información, la actriz de Scream 2 no quería que su esposo se involucrara en el altercado para defenderla: “Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas, pero ella estará a su lado”.

Es importante destacar que, por el momento no se ha dado a conocer una declaración o comunicado oficial por parte de Jada; mientras, Will Smith se disculpó con La Academia, institución a la que le presentó su renuncia como miembro, y también lo hizo con Chris Rock, además de que, se ha dicho, entró a una clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés.

