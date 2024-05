Orquestándola, sinfónico Juan Gabriel: Todo lo que debes saber del homenaje al Divo de Juárez

En reunión informativa donde estuvieron presentes María Fernanda Bencomo Arvizo, directora del Instituto de Cultural; y la cantante de música mexicana, Aída Cuevas, dieron a conocer los pormenores del concierto “Orquestándola, sinfónico Juan Gabriel”, que se llevará cabo el próximo 8 de junio en el parque El Palomar, de manera gratuita, evento programado a las 20:00 horas, donde también estará presente el talento local con Narce Dalia y Francisco Rey.

El evento contará con la participación de la Banda Sinfónica “Ad Libitum” quien estará bajo la batuta del maestro del Conservatorio de Música, Samvel Abrahamyan, donde el Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura está comprometidos en promover y difundir la riqueza cultural de la ciudad y esta iniciativa es un claro ejemplo de este compromiso musical que está dirigido a todo público por lo cual será un concierto familiar.

Cabe destacar que será un homenaje a uno de los grandes cantautores que ha dado México, Alberto Aguilera Valadez, siendo un espectáculo que tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media y donde únicamente se interpretarán melodías del “Divo de Juárez”, que serán aproximadamente alrededor de 30 temas, según información que ofrecieron en la conferencia que se llevó a cabo en el Museo Sebastián.

Al tomar la palabra, Aída Cuevas expresó: “Realmente me siento muy halagada que me hayan hecho esta invitación, no nada más para homenajear al más grande artista que ha dado nuestro México, sino además acompañada de la orquesta sinfónica que tiene Chihuahua y que está integrada por puros ‘chavos’, así como también se contará con artistas locales".

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“Vamos a pasar una noche muy bonita, divertida y contentos, sobre todo una garantía con las canciones del maestro Juan Gabriel, y recalcar que es un evento totalmente familiar para que las nuevas generaciones se empapen de esta música, la cual es cultura, entonces hay que enseñarles a los menores desde pequeños lo que es bueno, entonces este evento creo que va a dejar una gran huella, es el tercer año que lo hacen, por lo cual me siento muy honrada”, indicó “la Consentida de Chihuahua”.

Asimismo, recalcaron que únicamente se cantarán melodías de Juan Gabriel, ya que es un homenaje que se le estará brindando al “Divo de Juárez”, de tal forma que no hay necesidad de interpretar otros temas que no sean los de él, ya que el legado que dejó es bastante extenso, que son aproximadamente mil 800 composiciones llenando así este espacio que estará enfocado en Alberto Aguilera.

Finalmente Aída Cuevas dijo: “Seguramente será un gran éxito como lo han sido las otras ediciones, al traer al mariachi que en esta ocasión me estará acompañando y que se llama precisamente ‘Mi Mariachi’, y pues yo tengo una gran cercanía y gran amor por Chihuahua desde hace más de 40 años y ya le dije a mi hijo Rodrigo que cuando yo muera quiero que traigan mi cuerpo aquí a Chihuahua, quiero que me despidan de cuerpo presente -y se le quebró la voz-”.

Por otro lado, “Ad Libitum” es una agrupación integrada por 25 jóvenes músicos formados en el Sistema Estatal de Orquestas Juveniles, así como por estudiantes avanzados de las carreras superiores de música que se imparten en la entidad, siendo fundada hace más de 10 años por iniciativa de su director, el connotado oboísta Samvel Abrahamyán, con el objetivo de reunir a los jóvenes músicos más destacados de cada generación y emprender con ellos un proyecto artístico de alto nivel.