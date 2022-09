OV7, listo para vivir la fiesta con sus fans

En más de 50 ocasiones han pisado el escenario del Auditorio Nacional. Pareciera que lo tienen dominado, pero no es así. Aún experimentan nervios, ansiedad, adrenalina, felicidad y muchas emociones más, las cuales se demuestran hasta en los ensayos.

Pasado el mediodía de este martes, los integrantes de OV7 se dieron cita en el Coloso de Reforma; con ropa cómoda, holgada, algunos con panst y gorra fue como repasaron varias veces las coreografías montadas, así como algunas canciones que necesitaban de ligeros cambios en la entonación de los artistas.

Mientras el equipo técnico supervisaba monitores, micrófonos, luces, secuencias y demás, Ari Borovoy, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Lidia Ávila, Érika Zaba, Kalimba y M’Balia disfrutaban de estar nuevamente sobre el escenario.

Las risas no podían faltar; los problemas y enfrentamientos que tuvieron hace unos meses quedaron atrás, los siete proyectan unión, compañerismo y admiración mutua.

“Es un escenario que nos ha visto crecer durante muchos años en la Onda Vaselina, hemos hecho muchos shows aquí y es emocionante porque en esta ocasión es un reto más. Siempre nos gusta que la gente salga sorprendida de los conciertos, hemos logrado con nuestra tenacidad, disciplina, profesionalismo e ideas que la gente diga: ‘¡wow!, no me lo esperaba, me sorprendieron’

“Eso es lo que buscamos en este tour de 30 años, por eso nos preparamos desde hace meses, la gente va a salir feliz y arrancar en Monterrey y en el Auditorio Nacional es un gran augurio para nosotros”, afirmó Érika en entrevista.

En algunas ocasiones detuvieron la música, especialmente en los temas Aum Aum y Mírame a los ojospara rectificar posiciones y movimientos de un punto a otro.

Para los siete integrantes de OV7, esta gira es muy especial ya que familia y amigos los acompañarán en el público; asistirán los cuatro hijos de M´Balia y su futuro esposo, los papás de Lidia, los hijos de Ari, y el hijo de Érika, entre otros.

“El primer show en Monterrey lo disfrutamos en grande, pero sí estábamos un poco robóticos, estábamos entendiendo con el público cada paso, queremos que esto salga perfecto. Si antes éramos muy perfeccionistas, ahora somos el doble, queremos que todo salga muy bien.

“Con la gente se siente la vibra, la energía y nuestra adrenalina; ha habido un par de cambios pequeños, para mejorar el show, por ejemplo en los tiempos para nosotros; cuando estamos en ensayos, sales del escenario y te cambias, con público, la gente está gritando y no los puedes dejar ahí, por eso cambian los tiempos y tienes que identificar dónde disfrutar más el aplauso del público, donde sí salir inmediatamente, son los tiempos del show los que hicimos algunos arreglos”, sostuvo Kalimba.

El concierto recorrerá los éxitos del grupo a lo largo de los 33 años que llevan juntos; se acompañarán de bailarines, pantallas gigantes, juegos de luces y, en general, ofrecerán una gran fiesta.

Incluso existirán momentos melancólicos, como el que se vivió en Monterrey hace cuatro días, donde al cantar el tema Confieso derramaron algunas lágrimas, especialmente Ari.