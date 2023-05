¡Pandora y Flans ponen a bailar a todos en Santa Rita! Su concierto estuvo lleno de sorpresas y música de los 90

Una noche de nostalgia, alegría, diversión, sorpresas y mucha música se vivió en el concierto de Flans y Pandora en el Palenque de la Feria Santa Rita, quienes conquistaron a los chihuahuenses con su estilo musical noventero, deleitando a los chihuahuenses por aproximadamente dos horas con sus éxitos que las encumbraron en la cima de la fama, saliendo al escenario en punto de las 12:15 de la noche.

Isabel y Mayté Lascuráin, Fernanda Meade; Irma Hernández “Mimi” e Ilse pusieron a bailar, cantar, gritar, aplaudir, chiflar y mucho más a sus miles de fans que asistieron al espectáculo que formó parte de una de las fiestas más grandes e importantes del norte de México.

Entre los temas que las simpatizantes pudieron escuchar durante el show fueron: un clásico popurrí de Juan Gabriel, donde vienen temas románticos así como para bailar; “La maldita primavera” de la veracruzana Yuri, quien será la que cierre el Teatro del Pueblo en esta edición 2023

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

También incluyeron: “Mi hombre”, “A cada paso”, “Hoy por ti, mañana por mí”, “Me he enamorado de un fan”, “Como una mariposa”, “Tímido”, “Corre, corre”, y la que no puede faltar por supuesto finalmente llegó “Cómo te va mi amor”, composición de Hernaldo Zúñiga, y que las lanzó al estrellato a nivel mundial, y aún sigue en el gusto de las nuevas generaciones.

Una de las sorpresas fue que informaron al público que Isabel cumplía años (27 mayo 1960), a lo cual de inmediato los presentes afinaron la voz para cantarle “Las Mañanitas”, de igual manera muchos de los presentes tuvieron el gesto de regalarle ramos de flores, a lo que ella dio las gracias por tan maravilloso detalle hacia ella.

También hubo momentos de amor y empatía, uno de ellos fue cuando Mimi hablaba sobre el tema que iba interpretar “Finge que no”, y en eso se acerca un joven al redondel y le hace señas, se acercó a él y le dice:

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Quiero contarte una historia, me acaban de hacer un trasplante de médula ósea, lo único que me mantenía vivo era escuchar a Pandora y Flans y se me hizo, aquí estoy disfrutando de su show”, palabras que conmocionaron a los presentes quienes se levantaron y ovacionaron al joven, mientras se dirigía a su lugar a sentarse, varias personas lo abrazaron.

Asimismo, Ilse dio las gracias a dos chihuahuenses: “Gracias Rita y Gregorio, quienes me invitaron en el 2018 a conocer su precioso estado, y yo me enamoro de Creel, por lo cual quiero tener una casa en este Pueblo Mágico”, expresó.

Es de mencionar que cada una de las artistas interactuó con el público, pero Ilse y Mimi fueron más “aventadas” al salir del redondel y caminar entre las butacas del Palenque, momento que aprovecharon las admiradoras para tomarse ahora si selfies con sus artistas preferidas, quienes lograron un éxito más en su trayectoria.