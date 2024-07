Paola Rojas estrena programa de radio: no quiere proyectar la imagen de mujer perfecta

A diferencia de hace algunos años, hoy, Paola Rojas es mucho más consciente de su felicidad. Ahora, la conductora ya no vive deprisa, se toma el tiempo de disfrutar cada minuto.

Esta reflexión no llegó sólo por la madurez personal, sino también por el reciente fallecimiento de amigos cercanos mucho más jóvenes que ella. Esto provocó que la también locutora se detuviera, se diera un respiro y disfrutara más el presente.

“Unos amigos cercanos muy jóvenes fallecieron recientemente y como que a cachetazos se me acomodó el alma, pensar que estar viva y sana es un gran privilegio. Hoy estoy más consciente de mi felicidad, no es que sea más feliz que antes, pero estoy más consciente, la valoro a cada ratito, me detengo a disfrutarla, agradezco más esa felicidad, estoy más consciente de lo valioso que es estar viva, sana”, afirmó Rojas en entrevista.

“Muchos años de mi vida lo daba por hecho, iba rapidísimo, iba con una velocidad tan vertiginosa y me quería comer el mundo con tanta avidez que no me detenía a mirar atrás o a mi alrededor para valorar y agradecer todo eso, respirarlo y acomodarlo, era todo muy voraz y veloz, ahora hago muchas pausas para ver todo lo bueno, incluso lo malo y abrazar esto, la vida y la salud que ya no lo doy por hecho”, agregó.

A sus 47 años, la conductora vive en pleno equilibrio, resalta que es una etapa en la que se encuentra plena y satisfecha tanto de manera profesional como personal. Al momento de mencionar su romance con el arquitecto argentino Marcelo Imposti, en su rostro se dibuja una gran sonrisa, de hecho, considera que este romance, el cual mantiene desde hace cuatro años, es una bendición.

“Esta parte de la pareja fue un absoluto milagro, todo se ha acomodado como muy fácilmente, nos conocimos cuando teníamos que conocernos, cada uno roto y nos ayudamos a reconstruirnos.

“Nos hemos acompañado en un proceso complejo de sanación y recuperación y cuando decidimos involucrar a los hijos, fue todo tan mágico y tan fácil, sus hijos (que son tres) y los míos (dos) se llevan increíble y es como si se hubieran enamorado entre ellos, piden estar más tiempo juntos, piden ir de viaje juntos y eso ha facilitado de manera armónica la relación, sin que haya imposiciones, nada raro ni incómodo”, aseguró.

Pero eso sí, una de las cosas con las que ya no comulga es proyectarse como una “mujer perfecta”. Tal vez la televisión ayudó a crear esa imagen de ella, sin embargo, la periodista considera que puede resultar negativo para otras personas.

“No quiero ser ese modelo o ese ejemplo de mujer que lo puede hacer todo bien porque creo que es un ejemplo tóxico, promover esos niveles de exigencia en las mujeres es nocivo, no es sostenible en el tiempo, ni equilibrado, ni armónico, simplemente nos lleva a vivir en un cansancio crónico y eventualmente nos dará un colapso nervioso”, sostuvo.

Esas reflexiones, así como su felicidad se suman a su nuevo programa de radio que transmite de lunes a viernes, de 12:00 a 13:00 horas, en MVS radio, por la señal 102.5 FM.

A través de su programa, Rojas compartirá contenido de diferente índole, noticias tanto del ámbito nacional como internacional, complementando con secciones de deportes, espectáculos, notas curiosas y entrevistas con expertos en rubros como salud y sexualidad.

“Queremos que durante esa hora puedas enterarte de todo lo relevante, que termines informado, que nos podamos divertir, reír, acompañar. Habrá información y participaciones de expertos que nos ayudan a vivir mejor, desde nutriólogos, psicólogos, pedagogos, aprender de todo eso que está en continuo avance y que nos ayuda a vivir mejor.

“Habrá risas y carcajadas siempre que lo amerite, a mí me gusta mucho reírme, creo que la información no tiene que ser tan solemne, claro que sí hay noticias que ameritan una seriedad, pero también podemos carcajear de otras cosas porque siempre hay motivos para reírse. La idea es que sea una revista informativa”, compartió.