Participa el chihuahuense César I. Quezada en “El Juego de las Estrellas 2024”

Uno de los artistas chihuahuenses con cinco años de trayectoria en el mundo de la música es César Iván Quezada Acosta, quien fue invitado a uno de los festivales más importantes el cual se ha vuelto ya una tradición en Mazatlán, Sinaloa, “El Juego de las Estrellas 2024”, en su edición sexta, que se desarrolló en el estadio Teodoro Mariscal, donde tuvo la oportunidad de codearse con varias estrellas de renombre, sobre esta experiencia el también ingeniero aeronáutico habló con este medio de comunicación.

“Es un partido que se hace año con año donde la estación, en este caso la de Mazatlán 102.7 hace un partido de beis con puros artistas, así como un show para la gente, donde se suben a cantar la mayoría de ellos, se considera el mejor evento de música y deporte de México.

“La sede de este espectáculo musical y deportivo fue el estadio de Los Venados Oficial Teodoro Mariscal en días pasados, donde tuve la oportunidad de cantar y promocionar mi sencillo “El borracho”, tema inédito de su servidor.

“Por otro lado, estoy firmado por una compañía musical “503 Music” que dentro de dicha empresa está también ‘Luis Ángel El Flaco’, ‘Banda Renovación’, ‘Alta Consigna’, ‘Poder M3’ y su servidor, y pues gracias a la oficina nos llegó la invitación por parte de la estación en mención.

“Mi primer Juego de Estrellas algo que veía desde joven y siempre quise sólo ir a ver ese partido y poder ver ese gran show y pensar que me tocó estar dentro del campo y no sólo eso, sino ponerme el uniforme y tener un turno al bat.

“De igual forma, se llevaba a cabo el homenaje a Pancho Barraza por su trayectoria y presentó a toda la dinástica Barraza que seguirá dicha trayectoria: Chuy Lizárraga, Julio Preciado, El Gallo Elizalde, Los Plebes del Rancho, Joss Favela, El Bebeto, Luis Ángel El Flaco, Renovación, Los Dos de la S, El Yaki, Leandro Ríos, entre muchísimos más de esa magnitud y pues a todos”, indicó.

Sobre su historia artística manifestó: “Llevo 5 años aproximadamente, pero 2 como solista del regional mexicano, mi música está disponible en todas las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Amazon Music), también en mi canal de YouTube donde estoy como César Quezada y su máximo estilo, donde mis fans encontrarán varios videos oficiales.

“Mi introducción a este arte fue porque la vida me fue llevando al camino de la música, pero sin duda el aprender a tocar la guitarra en el coro de la iglesia fue lo que inició esta pasión, me he presentado en la plaza de todos La Esperanza junto con Los Dos Carnales, en el palenque de Aquiles Serdán junto con Marca Registrada y Alta Consigna, Expogan junto con Virlán García, entre otros”, dijo.

César Iván Quezada Acosta aparte de ser cantautor tiene otras cualidades artísticas como el saber tocar la guitarra, acordeón y flauta, quien, dice, que el estar arriba del escenario es su pasión y lo disfruta mucho al compartir su música con su público y sus fans de Chihuahua lo saben.

Finalmente, el joven de 26 años, se describe como una persona que viene de una gran familia con muchos valores, trabajador desde pequeño y ahora en esta etapa musical tiene una misión que es su música la escuche millones de personas y no descansará hasta lograrlo.

“Mi motor es mi hermosa niña y mis papás, mis hermanos son los que me impulsan día con día a no rajarme, en este proyecto ellos son mis fans número 1 y no los decepcionaré, me pongo en manos de Dios y dejo que Él me guíe, mi trabajo es ser constante y disciplinado. Los tiempos de Dios son perfectos y recuerda que lo que tú decretes el inverso se lo va a creer”, indicó.

En esta ocasión se rindió un homenaje a Pancho Barraza por sus 33 años de trayectoria en la música regional mexicana