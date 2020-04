Pasa Filarmónica “prueba virtual”

Magistral, fenomenal, simplemente maravilloso fueron algunos de los calificativos que el público desde sus casas dio al video de “Marcha turca” de Ludwig van Beethoven, que la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua transmitió el viernes a través de Facebook y que alcanzó más de 2 mil 800 reproducciones en las primeras 24 horas.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Hoy traemos este video que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, cada uno de nuestros músicos ha grabado su parte en su casa y lo hemos puesto todo junto para que ustedes disfruten quizás una de las más famosas piezas que haya escrito Beethoven”, anunció al inicio el director Iván del Prado.

Y no, no es la Quinta Sinfonía… la “Marcha turca” de la obra “Las ruinas de Atenas” inspiró al francés Jean-Jacques Perrey para escribir la melodía “The elephant never forgets”, conocida en toda Latinoamérica como el tema de apertura de “El chavo del ocho”; y también ha aparecido en los videojuegos “Sea Hunt”.

La orquesta recibió excelentes comentarios, agradecimientos y felicitaciones, destacando la del tenor chihuahuense Carlos Alberto Velázquez: “Bravísimo, qué gusto escucharlos, un abrazo”.

Te recomendamos: Ráfagas --Inminente retraso del proceso electoral --Reorientarán hoy presupuesto en el Congreso --Dinero de “ninis” para Pymes Local Siguen sin respetar las recomendaciones y salen de casa