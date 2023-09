¡Patrona! Arrasa Kenia Os en el estadio Almanza

Kenia Os se lleva los aplausos de los chihuahuenses con su espectáculo “K23 Tour” que se realizó en el estadio Manuel L. Almanza donde la mayoría de los asistentes fue la nueva generación que disfrutó de un espectáculo muy colorido, donde la famosa cantó varios de sus éxitos.

Como ha sido en cada uno de sus conciertos, la celebridad de internet cautivó a los asistentes con su figura y look que utiliza, de igual modo los bailarines le dan un plus al show de la cantante, quienes con su coreografía pusieron ambiente y “prendieron” a los capitalinos, donde no pudieron faltar los piropos y chiflidos a la artista.

Desde temprana hora empezaron arribar los simpatizantes de la famosa para ocupar el lugar correspondiente según la zona que eligieron que se dividieron en VIP, Platino, Oro, Grada Central y Grada Lateral, quien al salir de inmediato comenzaron los gritos, y ella agradeció la presencia de todos a su concierto.

Círculos Revista Status agosto 2023: La vida social de Chihuahua en un sólo lugar

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Es de mencionar que los videos y fotos que se tomaron por parte de los admiradores de la originaria de Mazatlán, ya circulan en internet y redes sociales, sin embargo, en algunos comentarios expresaron la falta de zona para personas con discapacidad, limitando con ello la diversión a este sector.

Parte de los éxitos que cantó se encuentran disponibles en canal de YouTube, donde su discografía ha alcanzado la reproducción de mil 419 millones, no pueden faltar en cada evento los temas que la puesto en un lugar privilegiado como: “Mía, mía”, “Año sabático”, “Botellita”, “Buscándonos”, “Malas decisiones”, “Flores”, y muchas más, que fueron del agrado de los capitalinos.

Las dimensiones del escenario fue el mismo que utilizó Natanael Cano, sólo con diferente escenografía, donde el ambiente estuvo presente de principio a fin, contagiando su música pop, urbano latino, R&B, y trap latino estando el público de pie para bailar y copiando un poco la coreografía de los bailarines.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue una noche de diversión donde los jóvenes salieron satisfechos del espectáculo que ofreció Kenia Os, quien aunque no llenó el estadio, eso no mermó la actitud de la artista, quien aparte de cantar tiene su faceta de compositora y es una de las consentidas en las redes sociales, y lo dio todo artísticamente en el escenario.

Como se recordará Kenia Os se hizo famosa por su canal de YouTube donde, por supuesto, da a conocer su música, habla sobre su estilo de vida, a veces pone algunos retos, siempre interactuando con sus suscriptores, por lo cual está catalogada como una de las poderosas influencers del momento.