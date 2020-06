Paty Cantú da un abrazo a la gente con su música en concierto streaming

Hacer música para acompañar a la gente más allá de los números y las ganacias, es en estos tiempos la prioridad de Paty Cantú, quien se prepara para llevar a cabo un concierto virtual el próximo 28 de junio titulado Antología.

Bajo el concepto de Irrepetible la cantante realizará un viaje en el tiempo para interpretar los éxitos de Lu, a través de la plataforma de streaming eticket live.

“Estamos aprendiendo a reinventarnos, es importante que haya una evolución dentro de esta nueva realidad. Empiezo a hacer música desde casa y dejar a un lado las pretensiones para pensar en hacerle compañía a la gente. Esta es una industria importante y también tengo la reponsabilidad de generar trabajo para la gente que está en mis proyectos”.

Enfrentarse a este tipo de presentaciones no ha sido fácil para la intérprete, ya que debe mantener la calidad como lo hace en cada concierto.

“Cualquier cosa puede cansar si se hace de la misma forma; a diferencia de una gira, tenemos que crear escenarios especiales, buena iluminación y buena calidad de audio”.

Este será el primero de tres conciertos. “Primero presentaré los discos de Lu, después los de solista, hasta la nueva producción Mexicana”, dice Cantú.

Generar la sensacion sicológica de estar en un concierto real será su objetivo. “La interacción será muy importante, habrá cambios de cámara y todo lo necesario para convertirlo en algo muy real”.

Confiesa que no ha dejado de hacer música y aprovecha el confinamiento para ser más creativa.

“Recientemente saqué No hacemos nada, una cancion muy sentimental que ha creado cosas inimaginables en diferentes partes del mundo y es parte de haber evolucionado mi forma de pensar”.

Dice que la Paty de hoy, ha salido del pico en el que se encontraba y esto lo refleja en cada rpoyecto.

“He tenido muchas experiencias en la maleta, picos muy altos y bajos; incertidumbres muy grandes, depresiones silenciosas. Cuando estaba en Lu vivía limitada, con mucho machismo a mi alrededor; cuando empiezo sola iba en contra porque nadie esperaba de mí nada, las expectativas eran cada vez más grandes, luego siguió el disco #333 estaba en medio de la depresión, no producía un endorfina, no podia dormir, no me sentía bien y asi salí a la vida. Después muere mi sobrino. Y no hay nada de malo salir y decir no me siento bien’”.

Confiesa que “ya no soy la persona que era hace dos años, ahora mi esencia es igual a la de cuando era niña, llena de sueños”.

El concierto se transmitirá el 28 de junio a las 17:30 horas, la venta inicial es de 99 pesos y el día del evento 150.