Paulina Ivana, chihuahuense triunfa con canal de moda en YouTube

No hay duda de que el ingenio siempre está presente en las personas sólo es cuestión de estimularlo y ahora con la pandemia y cuarentena, provocó que muchas personas sacaran su arte a flote, como el caso de la chihuahuense Paulina Ivana Holguín Vásquez quien tiene su carrera en Odontología en la Universidad Autónoma de Chihuahua, y su gusto por la plataforma de YouTube hizo crear su propio canal, el cual ya tiene más de dos años, y donde tiene miles de seguidores y suscriptores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“A mí siempre me gustó ver YouTube, ver algo que me ayudara a distraerme, siempre fui muy fan de ver videos y de ahí empezó a nacer la idea de que yo quería intentar hacer mi canal y mis propios videos y cuando salí de la carrera me animé porque es cuando ya tuve más tiempo”.

“Mi canal es principalmente de moda, pero también tengo bastantes cosas que he subido de mi vida, viajes, en alguna ocasión llegué a subir arrancones de autos junto con mi hermano, donde mis seguidores hombres me solicitaban que subiera de otros temas, que no sólo fuera moda y lo hice, ahorita estoy trabajando para un canal de futbol, en la sección de comentarios”.

Sobre las satisfacciones dice que le ha sorprendido mucho ya que no se esperaba las reacciones, comentarios, miles de vistas en sus videos y en suscripciones en su canal, y que le ha abierto las puertas en otros aspectos si no hubiera tenido este canal, como el haber conseguido ser la imagen de productos de belleza de una empresa mexicana.

Uno de los videos más vistos en su plataforma es de unas transformaciones que hizo de unas prendas que ya no utilizaba para darle nueva imagen a la ropa y volverla a usar, aquí está el link donde puedes visualizarlo y el cual tiene 342 mil vistas https://www.youtube.com/watch?v=Ism0My0u81U, en su canal tiene más de 15 mil suscriptores que la siguen día a día para ver sus novedosos videos.

Dice que también le piden muchas cosas de moda y consejos de las niñas de cómo peinarse, maquillarse y ropa, igualmente los hombres solicitan de carros. “Tengo proyectos en puerta de seguir trabajando con otras marcas, y seguir colaborando en la sección de deportes en la que estoy”.

Para finalizar, comenta que su familia siempre la ha apoyado y la anima a seguir subiendo más tutoriales a su página ya que saben que eso es lo que le gusta y apasiona mucho.

FRASE: “Hay mucha gente que se dedica y tiene su canal en YouTube, pero yo no he visto casi ninguno como el mío aquí en Chihuahua”