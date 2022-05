Pedro Alonso se muda a México para filmar documental

Las tradiciones mexicanas, la gastronomía y las bellezas naturales del país han hecho que el actor Pedro Alonso caiga rendido a los pies del territorio azteca.

El actor, conocido como Berlín en la famosa serie La casa de papel y protagoniza la cinta El silencio del pantano, de Juanjo Braulio, de reciente estreno en Netflix, en la que da vida a un escritor de novela negra, decidió mudarse unos meses a México para concretar su siguiente proyecto cinematográfico.

“En apenas cuatro días de filmación, ya me ha dado tiempo a rozar el cielo, pero también a estrellarme”, publicó hace unos días en su cuenta de Instagram junto a una foto con su crew y los numerales #filmmakers, #lookingforelencanto, #magüthemovie, y #méxicodemicorazón.

“Estoy en México a punto de empezar un proyecto mío, muy personal que me tendrá aquí hasta finales de julio”, dice en entrevista. El español compartió que será un documental el cual incluirá material que ha estado recolectando desde hace algunos años, durante sus cortas visitas al país.

“Llevo entre siete u ocho años escribiendo mucho, parte de lo que he escrito es sobre unos viajes que realicé a México, pero en un determinado momento me percaté que el material recabado podría servir para un documental”, afirmó.

“Yo vengo todo lo que puedo a México porque este país lo siento como mi segunda casa, procuro todo lo que puedo venir, quiero vivir aquí un rato, de hecho, quiero ser como las folclóricas que se pasan seis meses en España y seis en Latinoamérica”, dijo, entre risas.

El amor que le tiene Alonso a nuestro país no sólo incluye la cultura, también algunos exponentes de música vernácula; por ejemplo, Juan Gabriel. Aseguró que él es uno de sus cantantes favoritos y lamentó no tener el mismo talento que el intérprete para poder personificarlo en algún proyecto cinematográfico.

Si bien, el histrión está consciente de lo positivo de nuestro país, también lo está en la parte negativa, en la que existen miles de desapariciones y situaciones de violencia, provocadas, en mayor medida por el crimen organizado.

Sin embargo, su proyecto irá por una línea opuesta, él busca promover lo mejor del país en el extranjero.

“Es evidente que la violencia es algo que no nos beneficia a nadie, pero no me gusta hablar frívolamente ni decir generalidades, vivimos en un momento muy delicado del mundo, no sólo sucede aquí, también en España, pero ahora mismo quiero reforzar el aprecio que le tengo a la cultura mexicana y su gente que siempre me recibe con mucho afecto y amor”, expresó.

Su estancia se prolongará hasta el mes de julio, tentativamente.

Por otro lado, recién finalizó las grabaciones de Awareness, su primera cinta de ciencia ficción para Prime Video en la que dará vida al padre del protagonista.

“Este personaje es súper diferente, la vida le ha pasado por encima, entonces estoy muy cansado, soy alcohólico y científico, tiene una parte muy linda, pero es un hombre muy machacado por la vida.

“La historia es la de un mundo como este, completamente lleno de ruido, hay dos facciones que quieren chuparle la sangre al elegido y yo siento que debo protegerlo. Es como una historia de amor tóxico”, expresó.

Awareness, dirigida por Daniel Benmayor, aborda la vida de un adolescente que utiliza su capacidad para generar ilusiones visuales para realizar diferentes estafas. Óscar Jaenada, María Pedraza, Carlos Scholz, Brandy Rodríguez, Lela Loren, Karina Kolokolchykova y Ricardo Rocca completan el elenco.

Un nuevo Berlín

El éxito de La casa de papel en la que participó Pedro Alonso impactó tanto al mundo que, ahora, se realizará una nueva versión, pero en Corea.

La historia estará disponible en Netflix el 24 de junio y el elenco está integrado por Yoo Ji-Tae (Profesor), Kim Yunjin (Woo Jin), Jun Jong-Seo (Tokio), Lee Won-jong (Moscú), Kim Ji-Hun (Denver), Lee Hyun-woo (Río) y Park Hae-Soo (Berlín), éste último conocido por su participación en El Juego del Calamar.

“La cinematografía coreana me entusiasma, no descubro nada al decir que son los que han hecho cosas más salvajes en los últimos años, seguro harán una versión increíble”, indicó Alonso ante la noticia del remake.