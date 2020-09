Pepe Aguilar regresa a los 70

Los clásicos no son nada más los que toca una orquesta, sino canciones que están dentro del corazón y la mente, es la filosofía de Pepe Aguilar, quien presentó en rueda de prensa virtual su nuevo disco “Setentas” y su primer sencillo “Yo te amo”, un clásico de Sandro.

“Me acuerdo de mi madre, emocionada, oyendo a Sandro y a otros artistas de esa época, nunca me imaginé que iba a cantarla. Amo la música, tenía este proyecto y no iba a parar para nada. Como músico tienes muchas cosas que quisieras hacer, hay un montonal de canciones con las que crecí y por qué me voy a limitar”, aseveró.

“Son canciones irrepetibles, universales, clásicos de la música popular que para Hispanoamérica fueron tremendos éxitos y no saben cómo quedó el disco. Justo en este momento en que la música es de otro tipo. Llámenme anticuado, pero me gusta que los músicos toquen chidísimo, que las canciones estén buenísimas, que sea un reto para mi voz y que perdure, por eso hice Setentas”, subrayó.

Y afirmó que la música no tiene edad, género, credo, color ni tiempo, “si te gusta algo está padrísimo, los jóvenes se merecen escuchar estas bellezas. Quiero que la gente que le gusta lo que hago y que lo entiende le entre con todo el gusto, va a ser bien recibida y la que no, pues no. Hago música porque me gusta y lo que me gusta lo voy a seguir haciendo”.

Pepe acostumbra celebrar la Independencia con espectáculos masivos, en ciudades de México e incluso en Las Vegas, pero este año tendrá que hacerlo en casa, “no trabajar en una fecha que normalmente siempre lo haces va a ser otro recordatorio que estamos en una situación sui géneris”, dijo.

Y advirtió “que no se acabe esa tradición, tenemos mucho de qué estar orgullosos todo el año, no nada más el 15 de septiembre”.

